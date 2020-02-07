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В школьных учебниках Беларуси начали писать про минских блогеров

07.02.2020 15:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минский блогер Леня Пашковский, который ведет тревел-блог «Хочу домой» с почти 600 тысячами подписчиков, попал в беларуские учебники. Об этом парень рассказал в своем сообществе на ютьюбе.

Фотографию учебника английского для учащихся шестых классов Пашковскому прислала его подписчица. «National Geographic Traveler назвал Леонида Пашковского из Беларуси лучшим тревел-блогером. Леонид – автора ютьюб-тревел-блога «Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете». В своих видео он говорит о поездках в необычные, а иногда даже опасные места по всему миру. Его канал на ютьюбе имеет свыше 500 тысяч фолловеров», – объясняют школьникам в учебнике на английском.


Пашковский, конечно, такому положению дел обрадовался: «Более крутой рекламы я себе и придумать не мог. А главное, в комментах люди уже пишут, что пришли на канал, делая уроки».

Мы тоже заглянули в комментарии: некоторые пользователи говорят, что засомневались в честности Лени, но потом пришли с детьми в школу, посмотрели в учебник – и убедились в том, что все правда. Кто-то призвал блогера уменьшить концентрацию мата в роликах – ведь теперь на нем большая ответственность перед детьми. Им Пашковский колко предложил сходить в школы, чтобы послушать, как сейчас друг с другом общаются ученики.

Но украинские учебники уже задали недостижимые высоты

Слышали эту историю о том, как в украинском учебнике «Всемирная история» от 2018 года для десятых классов заметили фотожабу с Киану Ривзом? Актера прифотошопили к снимку 1932 года «Обед на небоскребе». Там он обедает вместе с рабочими, сидящими на балке во время строительства небоскреба Рокфеллер-плаза, 30. Сам автор учебника, кандидат исторических наук Игорь Щупак заявил, что это не ошибка, а тест на внимательность.

А в другом украинском учебнике – по географии для шестого класса – вставили карту из видеоигры The Elder Scrolls V: Skyrim. Она опубликована в разделе «Земля на плане и карте». Как уточнил соучредитель украинских образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко, учебник был издан в 2014 году за государственный счет. Его рекомендует к использованию министерство образования и науки Украины.

Читайте по теме: Если ребенок не научится получать двойки – не станет руководителем. Как школьные запреты влияют на взрослую жизнь

 
 
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Минский блогер Леня Пашковский, который ведет тревел-блог «Хочу домой» с почти 600 тысячами подписчиков, попал в беларуские учебники. Об этом парень рассказал в...
 
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