Внеплановое переосвидетельствование находящихся в запасе молодых людей не планируется - Минобороны

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Внеплановое переосвидетельствование ранее признанных не годными к службе и сейчас находящихся в запасе молодых людей не планируется. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Альховик, передает корреспондент БЕЛТА.





Представитель Минобороны отметил, что после вступления в силу документа медицинское переосвидетельствование сейчас находящихся в запасе молодых людей, которые ранее были признаны не годными к службе, будет проводиться планово. "Внеплановое переосвидетельствование не планируется", - сказал он.

Дмитрий Альховик подчеркнул, что Вооруженные Силы совершенно не заинтересованы в том, чтобы молодые люди, не годные к прохождению программы боевой подготовки, попадали в армию.

Начальник военно-медицинского управления ответил и на вопрос о том, сколько людей удастся дополнительно призвать в армию в связи с изменением законодательства. "Количество людей незначительное. Более точную цифру сможем озвучить после весеннего призыва", - пояснил он.

Как сообщалось, сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Минобороны и Минздрава №1/1 от 3 января 2020 года "Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью". В оборонном ведомстве отметили, что документ принят для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона о нормативных правовых актах и уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу.

"Кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено", - подчеркнули в Минобороны.

Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма. Документом совершенствуются экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины и корректируются требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям.