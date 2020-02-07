Доля врачей общей практики в Брестской области составляет 87,7%

Источник материала: Виртуальный Брест

Доля врачей общей практики в Брестской области на начало года составила 87,7%, сообщил сегодня на итоговой коллегии начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.





До конца этого года обеспеченность врачами общей практики должна стать 100-процентной, отметил начальник главного управления.

В регионе на одного участкового врача общей практики приходится 1267 человек взрослого населения (при нормативе 1300).

На 31 декабря 2019 года в организациях здравоохранения области работали 6882 врача, 17589 средних медицинских работников. Квалификационную категорию имеют практически 70% врачей и 78% среднего медперсонала. Укомплектованность врачебными кадрами составила 84,3%. Для закрепления молодых специалистов на первых рабочих местах горрайисполкомы все активнее выделяют жилье. Так, в Пинске в прошлом году молодым врачам выделили 53 квартиры, Кобрине - 9, Каменце - 7, Пружанах и Барановичах - по 4, Ганцевичах и Ивацевичах - по 3.

Вместе с тем в организациях здравоохранения области не хватает узких специалистов: врачей-стоматологов (нужны 95 специалистов), участковых педиатров (84), диагностов (103). Например, Брестской центральной поликлинике требуется 43 участковых педиатра, Пинской детской больнице - 10 детских врачей, Пинскому родильному дому - 10 акушеров-гинекологов, Ивацевичской центральной районной больнице - 4 хирурга.

"Со следующего года будем просить Министерство здравоохранения увеличить распределение в интернатуру именно узких специалистов - эндокринологов, офтальмологов, отоларингологов, неврологов. Чтобы в наших поликлиниках снизить очередность и сделать более доступной специализированную помощь", - отметил Виктор Михаловский.

На проблему обратил внимание и принявший участие в коллегии помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. "Чтобы попасть на прием к узким специалистам, в отдельных случаях нужно стоять в очереди по две-три недели, а то и месяц. Человеку же нужно получить необходимую медуслугу, консультацию сегодня и сейчас. Это очень важно. Хотел бы попросить обратить внимание на эту проблему. Потому что, пока дождемся наших свершений в перспективе, мы можем упустить самое главное - самочувствие и здоровье людей", - подчеркнул он.

Также Анатолий Маркевич поинтересовался, как новшества в системе оплаты труда бюджетников, действующие с начала года, отразились на зарплатах медработников. "Мы уже начали выплачивать заработную плату за январь, каких-то обращений к нам, на горячую линию не было. Просчитали с экономистами до процента, чтобы каждый сотрудник не потерял деньги, - отметил Виктор Михаловский. - Сейчас у руководителей будет больше возможностей для дифференцированной оплаты труда, люди будут стараться внедрить новые методы лечения, потому что за это будут доплачивать, принять больше пациентов, а не просто рутинно ждать окончания рабочего дня".