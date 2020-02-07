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Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заключительный тур чемпионата Беларуси по индорхоккею в течение двух дней принимает велодром «Минск-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Два предыдущих этапа соревнований прошли в напряженной борьбе, и фаворитам чемпионата пришлось не единожды подтверждать свое реноме.
Финал проходит до двух побед одной из команд. Первый поединок был сыгран 7 февраля и в нем успеха добились представительницы «Гродно» – 6:4. К слову, национальным первенством соревновательный год у наших хоккеисток не ограничивается.
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
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Новости Беларуси. Заключительный тур чемпионата Беларуси по индорхоккею в течение двух дней принимает велодром «Минск-Арены», сообщили в программе...
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