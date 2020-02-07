ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»

07.02.2020 19:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заключительный тур чемпионата Беларуси по индорхоккею в течение двух дней принимает велодром «Минск-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Два предыдущих этапа соревнований прошли в напряженной борьбе, и фаворитам чемпионата пришлось не единожды подтверждать свое реноме. 

Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»


В итоге были определены пары полуфиналистов. Некогда блиставший на внутренней и международной аренах «Ритм» преподнес урок менее титулованной, но амбициозной команде «Минск-2» – 5:1. Принципиальные соперники клубы «Минск-1» и «Виктория» на двоих забили 11 шайб. Хозяйки площадки были сильнее – 7:4.   

Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»

«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси

Финал проходит до двух побед одной из команд. Первый поединок был сыгран 7 февраля и в нем успеха добились представительницы «Гродно» – 6:4. К слову, национальным первенством соревновательный год у наших хоккеисток не ограничивается. 

Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Минская команда – чемпион того года, она едет в Голландию в феврале отстаивать титул. Там будут соревнования Кубок европейских чемпионов, будет восьмерка сильнейших команд Европы. Будем готовиться к мировой лиге. Осенью может начнется отбор, после Олимпиады. Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год. Сегодня надо готовиться, я так думаю, четырехлетие, плановая подготовка должна быть, спарринг-партнер, хорошие турниры, фармакология. Только все вместе, мелочей не бывает. Надо сегодня уже думать об Олимпиаде 2024 года.

Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»


Победитель чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женщин будет назван 8 февраля, когда пройдут вторая и, если понадобится, третья встречи финала. 

Люди в материале: Александр Екименко
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Заключительный тур чемпионата Беларуси по индорхоккею в течение двух дней принимает велодром «Минск-Арены», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Асанов сразится за золото турнира в Венгрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика