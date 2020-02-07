Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершено интернет-голосование по выбору талисмана чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Минске и Риге в 2021 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Среди белорусских болельщиков наибольшую сумму баллов набрал майский жук Майс, он же Хрущ. Его создателем стал Дмитрий Галиновский.





Латвийские любители хоккея выбрали Ежа, разработанного Янисом Бурмейстером. Всего на конкурс было прислано более 100 заявок от представителей Беларуси и Латвии, причем свои работы отправляли как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея.





В шорт-лист вошли 30 работ. Впрочем, Хрущ и Еж совсем необязательно станут талисманами чемпионата мира. С мнением болельщиков может не согласиться жюри, которое объявит свое решение 24 февраля.



