ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею

07.02.2020 18:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершено интернет-голосование по выбору талисмана чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Минске и Риге в 2021 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею

Среди белорусских болельщиков наибольшую сумму баллов набрал майский жук Майс, он же Хрущ. Его создателем стал Дмитрий Галиновский. 

Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею

Латвийские любители хоккея выбрали Ежа, разработанного Янисом Бурмейстером. Всего на конкурс было прислано более 100 заявок от представителей Беларуси и Латвии, причем свои работы отправляли как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея.

Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею

В шорт-лист вошли 30 работ. Впрочем, Хрущ и Еж совсем необязательно станут талисманами чемпионата мира. С мнением болельщиков может не согласиться жюри, которое объявит свое решение 24 февраля. 

Ёж и Хрущ стали победителями интернет-голосования по выбору талисмана ЧМ–2021 по хоккею

Люди в материале: Янис Бурмейстер
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Завершено интернет-голосование по выбору талисмана чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Минске и Риге в 2021 году, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Архитектурный совет Минска завернул проект гостиницы возле метро «Михалово». Что с ней не так?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика