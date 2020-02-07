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Архитектурный совет Минска завернул проект гостиницы возле метро «Михалово». Что с ней не так?

07.02.2020 18:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле станции метро «Михалово» хотят построить гостиницу на 120 номеров. Предпроектный эскиз этого здания рассмотрели сегодня на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска. Читайте, почему специалисты завернули этот проект.


Отель хотят построить на месте нынешнего небольшого здания на Гурского, 46 к.1, которое находится в собственности у компании «Экобилдинг». По соседству расположена церковь «Благодать».


Гостиницу хотят строить между двум я этими зданиями

Как рассказал представитель проектировщика "СДА групп", они хотят создать трехзвездочную гостиницу на 8 этажей и 120 номеров. На первом этаже предполагаются торговые помещения, ниже — подземный паркинг на 45 мест.


По словам архитектора проекта, они старались вписать здание в существующую застройку так, чтобы оно не сильно контрастировала с церковью.

Но члены архитектурно-градостроительного совета не оценили предложенный вариант.

— Мне кажется, настало время поднять планку. В 70-е это было бы нормально, но не сегодня. Нам надо думать об архитектуре Минска, — сказал кто-то из членов совета.


Известный архитектор Олег Воробьев добавил, что у этого здания должна быть более лаконичная архитектура. Борис Школьников же посоветовал пересмотреть соотношение масштабов гостиницы и церкви.

— Надо в целом пересмотреть композицию. Есть много вопросов, — добавил он.

Первый зампред комитета архитектуры Елена Суходолова сказала, что объект тут может быть, но хотелось бы его видеть таким, который оживит существующую застройку.

Главный архитектор Минска Ольга Радченко поддержала слова всех, что архитектурный облик гостиницы надо доработать и еще раз выставить его на архитектурно-градостроительный совет.

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Теги: Минск
 
 
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Инвестор хочет создать трехзвездочную гостиницу на 8 этажей и 120 номеров.
 
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