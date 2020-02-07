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Караник о студентах из Китая, которых разместят в профилактории: Это абсолютно здоровые лица, не больные коронавирусами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приезжающих в Беларусь с каникул китайских студентов на две карантинные недели разместят в оздоровительном центре «Бригантина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это необходимо для обеспечения дополнительной профилактики. Здесь иностранцы смогут проходить обучение в онлайн-режиме.
Такова легенда учений по отработке действий медперсонала на случай реального заражения.
Большие окна – для наблюдения за пациентом. Интегрированные перчатки – для оказания необходимой помощи медперсоналом. И фильтры – для очистки воздуха. В завершении учений – дезинфекция транспорта и обработка одежды медиков.
Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Совместные учения санитарных и медицинских служб прошли и в Бресте. Согласно легенде женщина возвращалась в областной центр из командировки и на погранпереходе почувствовала недомогание.
Ее в биокапсуле перевезли в инфекционное отделение местной больницы, где взяли материал для необходимых исследований. Анализ в течение суток провели в РНПЦ микробиологии и эпидемиологии в Минске.
Николай Гарин, заместитель главврача станции скорой медицинской помощи Бреста:
С конца января границы Беларуси – на санитарно-карантинном контроле. Чтобы вовремя заметить заболевших, сотрудники пограничной и таможенной служб оснащены тепловизорами. С их помощью можно выявлять людей с повышенной температурой.
Виктор Михаловский, начальник Главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома:
Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Под особым контролем и студенты из Китая, у которых сейчас завершаются зимние каникулы. Первая группа таких юношей и девушек прилетает из Поднебесной 7 февраля.
На две недели их разместят в лагере «Бригантина». Причем, это не карантин – ведь речь идет о молодых людях без симптомов, а элементарная профилактика – проще говоря, для подстраховки. Для каждого китайского студента составят индивидуальную программу обучения.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
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Караник о студентах из Китая, которых разместят в профилактории: Это абсолютно здоровые лица, не больные коронавирусами
Новости Беларуси. Приезжающих в Беларусь с каникул китайских студентов на две карантинные недели разместят в оздоровительном центре «Бригантина», сообщили в...
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