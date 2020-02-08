Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, а вот с нефтью вопрос...

Источник материала: Виртуальный Брест

Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает корреспондент БЕЛТА.





"Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства , министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции. Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе", - сказал Дмитрий Козак.

Он уточнил, что условия поставок газа оговорены только на 2020 год.

В 2019 году цена на газ для Беларуси являлась фиксированной и составляла $127 за 1 тыс. куб.м на границе. На аналогичных условиях газ поставляется и в январе-феврале текущего года.

Российское правительство будет способствовать достижению коммерческих договоренностей на поставку нефти в Беларусь, заявил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает корреспондент БЕЛТА.





"Что касается поставки нефти, которая тоже была предметом обсуждения, мы будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется. Но будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти", - сказал Дмитрий Козак.

По его словам, российский и белорусский нефтяной рынки едины, и нефть продается на одинаковых условиях, а для предоставления скидок необходимо было бы вводить госрегулирование этого рынка: "Что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила игры - мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому будем способствовать достижению коммерческих договоренностей".





Дмитрий Козак по этой же причине не смог уточнить, сколько российской нефти будет поставлено в Беларусь в первом квартале текущего года. "Это все зависит от достижения договоренностей. Объемы, цену поставок мы не регулируем", - заявил он.