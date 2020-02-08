Президент Туркменистана назначил своего сына министром промышленности

















Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов освобожден от должности хякима Ахалского велаята и назначен министром промышленности и строительного производства Туркменистана, - сказано в сообщении.





До этого Сердар Бердымухамедов занимал должность заместителя хякима Ахалского велята, на которую был назначен в январе 2019 года.









Карьера Сердара Бердымухамедова (по данным TurkmenWiki):





2003—2008 — главный специалист основного отдела по плодовоовощной промышленности, главный специалист Управления по пивобезалкогольной и винной промышленности Ассоциации пищевой промышленности Туркменистана.





2008—2011 — советник-посланник Посольства Туркменистана в России, слушатель Дипломатической академии МИД России.





2011—2013 — советник Постоянного представительства Туркменистана при отделении ООН в г. Женева (Швейцария), слушатель Женевского центра политики безопасности.





2013 — начальник отдела европейских стран МИД Туркменистана.





2013—2016 — заместитель директора Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов.





2016—2017 — начальник Департамента международной информации МИД Туркменистана.





В ноябре 2016 года избран депутатом Меджлиса Туркменистана V созыва на довыборах взамен ранее выбывших депутатов.





20 марта 2017 года избран председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по законодательству и его нормам.





25 марта 2018 года избран депутатом Меджлиса Туркменистана VI созыва.





30.03.2018 — 02.01.2019 — заместитель министра иностранных дел Туркменистана.





02.01.2019 — 17.06.2019 — заместитель хякима Ахалского велаята Туркменистана.





С 17.06.2019 — хяким Ахалского велаята Туркменистана.

С 07.02.2020 — министр промышленности и строительного производства