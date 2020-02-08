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Президент Туркменистана назначил своего сына министром промышленности

08.02.2020 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сына президента Туркестана Сердар Бердымухамедов назначен министром промышленности и строительного производства Туркменистана. Об этом сообщается на сайте государственного информагентства Туркестана.





Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов освобожден от должности хякима Ахалского велаята и назначен министром промышленности и строительного производства Туркменистана, - сказано в сообщении.

До этого Сердар Бердымухамедов занимал должность заместителя хякима Ахалского велята, на которую был назначен в январе 2019 года.


Карьера Сердара Бердымухамедова (по данным TurkmenWiki):

2003—2008 — главный специалист основного отдела по плодовоовощной промышленности, главный специалист Управления по пивобезалкогольной и винной промышленности Ассоциации пищевой промышленности Туркменистана.

2008—2011 — советник-посланник Посольства Туркменистана в России, слушатель Дипломатической академии МИД России.

2011—2013 — советник Постоянного представительства Туркменистана при отделении ООН в г. Женева (Швейцария), слушатель Женевского центра политики безопасности.

2013 — начальник отдела европейских стран МИД Туркменистана.

2013—2016 — заместитель директора Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов.

2016—2017 — начальник Департамента международной информации МИД Туркменистана.

В ноябре 2016 года избран депутатом Меджлиса Туркменистана V созыва на довыборах взамен ранее выбывших депутатов.

20 марта 2017 года избран председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по законодательству и его нормам.

25 марта 2018 года избран депутатом Меджлиса Туркменистана VI созыва.

30.03.2018 — 02.01.2019 — заместитель министра иностранных дел Туркменистана.

02.01.2019 — 17.06.2019 — заместитель хякима Ахалского велаята Туркменистана.

С 17.06.2019 — хяким Ахалского велаята Туркменистана.
С 07.02.2020 — министр промышленности и строительного производства
 
 
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Сына президента Туркестана Сердар Бердымухамедов назначен министром промышленности и строительного производства Туркменистана. Об этом сообщается на сайте...
 
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