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Главный внештатный инфекционист Минздрава: посылок из Китая бояться не стоит

08.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Главный внештатный инфекционист Минздрава: посылок из Китая бояться не стоит

Тема вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае не сходит с первых полос газет во всем мире. ВОЗ уже признала ее международной чрезвычайной ситуацией. Многие страны объявили о начале усиленной подготовки к борьбе с новым коронавирусом. О том, как обстоят дела с подготовкой к борьбе с вирусом в Беларуси, в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов:

— О возможности масштабного распространения подобных вирусов нужно думать всегда. Это профессиональный и совершенно верный подход к данной проблеме. Конечно, это не значит, что подобный сценарий обязательно воплотится в жизнь, но к нему стоит быть готовыми. Здесь как нельзя лучше подходит пословица «Предупрежден — значит вооружен».

— За довольно короткий срок новый коронавирус успел обрасти огромным количеством легенд и мифов. В СМИ то и дело появляются устрашающие прогнозы экспертов. Получается, никогда такого не было, и вот опять? — спросил ведущий Марат Марков.

 Ваши западные коллеги очень часто употребляют слово сhallenges. Давайте просто посчитаем, сколько подобных «вызовов» случалось на нашей планете за последние годы, — отметил гость. — Так, 2002—2003 годы — тяжелый острый респираторный синдром, или атипичная пневмония, в Китае; 2005—2006 годы — птичий грипп H5N1; 2009 год — свиной грипп H1N1; 2012 и 2015 годы — коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. Из последних прогремевших в СМИ страшилок можно вспомнить лихорадку Эбола и вирус Зика.

Так можно ли забирать посылки из Китая или лучше перестраховаться и «забыть» их на почте? Игорь Карпов заверяет, что бояться здесь абсолютно нечего:

— Коронавирус может находиться на какой-либо поверхности примерно два-три часа. Естественно, пока посылка доберется до нашей страны, вирус умрет. Это же подтверждают и во Всемирной организации здравоохранения, поэтому бояться почтовых отправлений не стоит.

СБ
 
 
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Тема вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае не сходит с первых полос газет во всем мире. ВОЗ уже признала ее международной
 
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