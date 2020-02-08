Романовская выиграла этап Кубка мира по фристайлу и претендует на малый Хрустальный глобус

Источник материала: Tut.by

Действующая чемпионка мира в лыжной акробатике белоруска Александра Романовская выиграла этап Кубка мира, который прошел 8 февраля в американском Дир-Вэлли. Победа позволила Романовской захватить лидерство в борьбе за малый Хрустальный глобус и находиться на шестом месте в общем зачете Кубка мира среди всех дисциплин во фристайле.



Александра Романовская (справа) — в желтой майке лидера зачета у лыжных акробатов. Фото из личного архива Михаила Курловича

В финале 2 Романовская исполнила тройное сальто с двумя пируэтами и финишировала с результатом 106,74 балла, что выше, нежели было у нее на двух предыдущих этапах Кубка мира в китайском Шимао-Лотус-Маунтин. В Китае, напомним, Саша дважды была второй, уступив лишь китаянке Ксю Ментао.

Видео: YouTube-канал FIS Freestyle Skiing

Китайские спортсмены пропустили этап в Дир-Вэлли, так как готовились к участию в Китайских зимних спортивных играх в эти даты. Из-за эпидемии коронавируса соревнования перенесли на следующий год. Китайские фристайлисты находятся сейчас на карантине. Кроме того, у них не было виз, чтобы приехать в Дир-Вэлли, сообщили SPORT.TUT.BY в тренерском штабе белорусской команды.

Олимпийская чемпионка Алла Цупер не выступила в Дир-Вэлли, так как получила небольшое повреждение на тренировке. Еще одна олимпийская чемпионка Анна Гуськова оказалась далеко от пьедестала: с результатом 72,45 балла она стала лишь 13-й.

— Аня имела реальный шанс попасть в финал 1, но допустила грубую ошибку в квалификации, согнув ноги во втором сальто, — пояснил главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко. — При том что она была готова неплохо и в финальной стадии могла прыгнуть тройное сальто.

В мужской части соревнований в Дир-Вэлли лучшим среди белорусов оказался Максим Густик — 7-е место (91,01). Павел Дик показал 14-ю сумму баллов (93,55), Дмитрий Мазуркевич оказался 25-м (55,11). Победу же одержал россиянин Максим Буров (139,00).

— Выступили в силу возможностей, — подвел итог Козеко. — Хотелось бы видеть больше напора со стороны молодых спортсменов — Паши Дика и Дмитрия Мазуркевича. А вот Саша Романовская полностью реализовала свои возможности. Прыгала уверенно, и отрыв от второго места получился большим (106,74 балла против 83,89 у американки Меган Ник. — Прим. TUT.BY).

— Мне очень нравится соревноваться в Дир-Вэлли, — призналась Саша после победы. — Думаю, это одно из моих любимых мест. Люди здорово поддерживают спортсменов. Трасса здесь тоже хороша.

В общем зачете Кубка мира у лыжных акробатов после трех этапов у женщин лидирует Саша Романовская с 260 очками в активе. Ее преследует Ксю Ментао — у нее 200 очков. Алла Цупер и Аня Гуськова расположились сразу за первой десяткой. В мужском зачете Максим Густик находится на промежуточном 7-м месте, Павел Дик — 10-й, Дмитрий Мазуркевич — 15-й.

Нынешний сезон в лыжной акробатике включает в себя семь этапов: два первых прошли в Шимао-Лотус-Маунтин, третий — в Дир-Вэлли. Розыгрыш Кубка мира для лыжных акробатов продолжится 15 февраля в Москве, после чего они заглянут в Раубичи, где 22 февраля состоится белорусский этап. Чемпионата мира по фристайлу в 2020-м не будет, так как этот турнир проводится раз в два года.