День всех влюбленных: что подарить на 14 февраля?

Источник материала: Вороновская газета





Подарки на День святого Валентина.

14 февраля – это еще один повод признаться в своих чувствах второй половинке, проявить особую заботу, нежность и внимание в этот день и, конечно, провести его в компании друг друга. Этот февральский день самый теплый, потому что его теплота исходит от любящих сердец.

На 14 февраля по традиции дарят валентинки, но мы подскажем вам, что еще можно подарить в День всех влюбленных, чтобы в очередной раз покорить сердце вашей второй половинки.

Для него Идеальный подарок на День святого Валентина для парня должен быть не просто приятным, но и практичным. Подумайте, о чем давно мечтает ваш возлюбленный. Может, это новые беспроводные наушники или красивые запонки для новой рубашки. Вещи повседневного пользования, такие как портмоне, бритва, наручные часы, отлично подойдут на роль подарка ко Дню всех влюбленных.





С помощью подарка можно подтолкнуть вторую половинку к достижению целей. Например, абонемент в спортзал будет стимулом заняться собой, а сертификат в квест-комнату вдохновит и подарит новые ощущения. Выразить свои чувства можно с помощью коробочки с милыми подарками. Билеты в кино, ежедневник для важных заметок, термокружка, мятные конфетки – все эти мелочи можно поместить в красивую коробку и подарить в День святого Валентина своей половинке.





Также в подобный подарок можно добавить интереса и интриги: каждую вещь упаковать в отдельную подарочную упаковку и сделать пометки с указанием, когда можно этот подарок открыть. Это может быть в стиле «Открой меня, когда будет грустно», где внутри будет ваша совместная фотография с романтической поездки, или «Открой меня перед просмотром фильма» – в обертке будет спрятана пачка попкорна.

Для нее Любой девушке понравится получить в подарок в День святого Валентина букет цветов, флакон любимых духов или красивые сережки. Такие подарки заставят вашу вторую половинку чувствовать себя любимой и нужной.





хобби , то самым лучшим подарком будут предметы, связанные с ее увлечением. Художница обрадуется новому набору кистей, мастерице по вязанию будет за счастье несколько клубков красивых ниток, а девушка, любящая спорт, обрадуется фитнес-браслету. Если у вашей возлюбленной есть, то самым лучшим подарком будут предметы, связанные с ее увлечением. Художница обрадуется новому набору кистей, мастерице по вязанию будет за счастье несколько клубков красивых ниток, а девушка, любящая спорт, обрадуется фитнес-браслету.





Порадовать девушку в День всех влюбленных можно набором косметики, мягкой игрушкой или сертификатом на поход в салон красоты. Не стоит забывать, что все женщины – романтичные натуры, поэтому не забудьте приложить к подарку открытку с самыми теплыми словами о любви. Если ваша цель удивить девушку, то смастерите подарок своими руками. Это может быть шкатулка для украшений или смонтированный видеоклип о вашей любви. Здесь подключайте свою фантазию. Такой подарок на 14 февраля будет уникальным и неповторимым, поэтому точно сведет с ума! Совет: выбирая подарок, можно оттолкнуться от характера человека: импульсивный, скромный, энергичный – эти черты могут найти отражение в подарке для второй половинки. От всей души Подарок на 14 февраля может быть для двоих. Например, если вы живете вместе, то новая вещица для вашего гнездышка порадует вас обоих. Симпатичная ключница в прихожую, новый комплект постельного белья или сервиз для любимых горячих напитков – посмотрите, чего вам не хватает и что подняло бы настроение вам и вашей второй половинке.





Также подарками для двоих на День всех влюбленных могут быть поход в ресторан, билеты в театр, совместная поездка или даже целое путешествие. Вспомните, о чем вы говорили и мечтали вместе, и идея подарка сразу вас посетит. Если у вас День святого Валентина первый в отношениях, то стоит сделать его незабываемым. Это может быть романтический ужин: купите свечей, соберите плейлист любимой музыки и приготовьте что-нибудь необычное. Спокойная расслабляющая обстановка сблизит вас и сделает ваши чувства ярче и крепче.





Не успеваете подготовить подарок? Вас выручат шоколад и красивая бумага. Напишите самые нежные и красивые слова, положите в конверт и прикрепите к любимой сладости вашей второй половинки. Неважно, насколько дорогим будет ваш подарок, главное, чтобы это было искренне и от всего сердца.