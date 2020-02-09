Убедиться в безопасности перехода? Зачем? Остановить 40-ка тонный грузовик не проблема

Источник материала: Виртуальный Брест

Именно так пояснил ситуацию водитель 40-ка тонного грузовика. Пешеходка смело шагнула навстречу судьбе, в какой-то момент правда, опомнилась, и включила "заднюю", но всё равно пошла. Она, конечно, права, никто же не спорит.





Ул. Катин Бор, возле Санты, кстати. Дамочка ещё и ругается, что ей не уступили :-)

Уважаемые пешеходы, даже самую толстую талию легче остановить, чем многотонный грузовик. Не пополняйте ряды жертв зимы (хотя на самом деле просто человеческой глупости, безответственности и невнимательности).