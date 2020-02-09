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«Крепостная». Режиссёр сыграл конюха и ещё 7 занятных фактов о нашумевшем сериале

09.02.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В прошлом году на экраны вышел украинский сериал «Крепостная», и почти сразу он был признан одной из лучших новинок 2019 года. Мы решили узнать, как проходили съёмки этой кинокартины, а также разные интересные факты. 

На данный момент выпущено 2 сезона, первый стартовал в феврале, а второй в августе. Планируется, что в 2021 году выйдут ещё два сезона, но пока что телезрителям остаётся только ждать и пересматривать уже выпущенные серии. 

А ещё можно почитать книги по мотивам этого сериала – это первый интересный факт. Сейчас написаны две книги на русском языке. 

«Крепостная». Режиссёр сыграл конюха и ещё 7 занятных фактов о нашумевшем сериале
Фото: instagram.com/katerinakovalchyk 

Съёмки велись 13 месяцев практически без перерывов. В самые жарки дни температура воздуха достигала +34°C, а в самые холодные -27°C. 

«Крепостная». Режиссёр сыграл конюха и ещё 7 занятных фактов о нашумевшем сериале
Фото: instagram.com/ksenia_shevalyova 

Потребовалось около 300 костюмов. 200 из них были пошиты, ещё 100 – брались в аренду. Женские платья получились достаточно тяжёлыми, некоторые достигали шести килограммов, поэтому актрисам приходилось непросто. 

«Крепостная». Режиссёр сыграл конюха и ещё 7 занятных фактов о нашумевшем сериале
Фото: instagram.com/_krepostnaya_zniewolona_ 

Кастинг сериала тоже прошёл напряжённо, ведь нужно было подобрать актёров и актрис на 736 персонажей. Самая высокая конкуренция была на роль главной героини Катерины, по разным данным, эта цифра колеблется от 100 до 500 человек. 

«Крепостная». Режиссёр сыграл конюха и ещё 7 занятных фактов о нашумевшем сериале
Фото: instagram.com/ksenia_shevalyova 

В итоге роль получила Екатерина Ковальчук. Кстати, актриса оказалась очень достойной кандидатурой и сама выполняла большинство опасных трюков, не прибегая к помощи каскадёров. 

Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук 

«Крепостная». Режиссёр сыграл конюха и ещё 7 занятных фактов о нашумевшем сериале
Фото: instagram.com/katerinakovalchyk 

Кстати, Ковальчук во время проб на роль Катерины сотрудничала ещё с 4 проектами, поэтому был риск, что она может сорвать план съёмок. Однако, по стечению обстоятельств, организаторы одного проекта смогли договориться со съёмочной группой «Крепостной», а остальные по разным причинам закрылись. 

«Крепостная». Режиссёр сыграл конюха и ещё 7 занятных фактов о нашумевшем сериале
Фото: instagram.com/ak_serial_kriposna 

В сериале, действие которого происходит в 19 веке, один из персонажей как-то раз произносит выражение «на блюдечке с голубой каёмочкой». Сама же фраза появилась только в 20 веке, если точнее, она прозвучала из уст Остапа Бендера в фильме «Золотой телёнок» 1968 года. 

«Крепостная». Режиссёр сыграл конюха и ещё 7 занятных фактов о нашумевшем сериале
Фото: instagram.com/mishina.fan____ 

Закончим занимательным фактом про режиссёра кинокартины. Максим Литвинов сыграл роль конюха семьи Дорошенко – Йосыпа. 

Кстати, а вы знали, что роль в сериале получил и белорусский актёр?

Как изменилась жизнь Алексея Яровенко после выхода «Крепостной» на экраны, и что происходило за кадром, – читайте здесь

Люди в материале: Максим Литвинов, Екатерина Ковальчук
 
 
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В прошлом году на экраны вышел украинский сериал «Крепостная», и почти сразу он был признан одной из лучших новинок 2019 года. Мы решили узнать, как проходили съёмки...
 
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