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Автобус с детьми перевернулся в Чехии

09.02.2020 16:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чехии. В Чехии перевернулся экскурсионный автобус: пострадали около 70 детей. Состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остальные дети отделались легкими травмами и ушибами.

Автобус с детьми перевернулся в Чехии

Авария произошла на загородной дороге в западной части страны. Водитель не справился с управлением, из-за чего автобус выехал за пределы шоссе и перевернулся.

Автобус с детьми перевернулся в Чехии

По предварительным данным, причиной ДТП могли стать плохие погодные условия. Полиция временно перекрыла движение на месте аварии. Выясняются все детали происшествия.

Автобус с детьми перевернулся в Чехии

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Новости Чехии. В Чехии перевернулся экскурсионный автобус: пострадали около 70 детей. Состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести, сообщили в...
 
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