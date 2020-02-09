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Украинский боксер со сломанной рукой победил соперника
Источник материала: Партизан
Украинский боксер Артем Далакян победил венесуэльца Хосбера Переса, несмотря на перелом руки, сообщает
Как сообщает издание, Далакян сломал правую руку в шестом раунде, но продолжил боксировать и провел еще шесть раундов с травмой.
В то же время фан-сайт братьев Кличко сообщает, что Далакян получил перелом уже во втором раунде.
Степень травмы украинского боксера пока остается неизвестной.
Накануне Артем Далакян победил по очкам венесуэльца Хосбера Переса за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе.
Также накануне украинский боксер-тяжеловес Виктор Выхрист нокаутировал 34-летнего белоруса Андрея Мазаник на 43-й секунде в своем дебютном поединке на профессиональном ринге.
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Украинский боксер Артем Далакян победил венесуэльца Хосбера Переса, несмотря на перелом руки, сообщает Sport Arena.
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