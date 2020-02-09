ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинский боксер со сломанной рукой победил соперника

09.02.2020 16:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинский боксер Артем Далакян победил венесуэльца Хосбера Переса, несмотря на перелом руки, сообщает Sport Arena.



Как сообщает издание, Далакян сломал правую руку в шестом раунде, но продолжил боксировать и провел еще шесть раундов с травмой.

В то же время фан-сайт братьев Кличко сообщает, что Далакян получил перелом уже во втором раунде.

Степень травмы украинского боксера пока остается неизвестной.

Накануне Артем Далакян победил по очкам венесуэльца Хосбера Переса за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе.

Также накануне украинский боксер-тяжеловес Виктор Выхрист нокаутировал 34-летнего белоруса Андрея Мазаник на 43-й секунде в своем дебютном поединке на профессиональном ринге.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский боксер Артем Далакян победил венесуэльца Хосбера Переса, несмотря на перелом руки, сообщает Sport Arena.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительства Беларуси и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС - Крутой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика