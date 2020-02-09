«Просто они оба хорошие актеры»: Гордон утверждает, что Путин на самом деле ненавидит Лукашенко

Гордон объяснил, что Путин ненавидит Лукашенко, в том числе, и из-за высокого роста белорусского лидера, и на самом деле в этом нет ничего смешного. Еще одна причина «нелюбви» - личностные качества. Лукашенко долго управляет Беларусью, и является очень серьезным государственным деятелем.



