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«Просто они оба хорошие актеры»: Гордон утверждает, что Путин на самом деле ненавидит Лукашенко
Источник материала: Партизан
Дмитрий Гордон заявил в интервью журналистам радио «Эхо Москвы», что Владимир Путин на самом деле ненавидит Александра Лукашенко. По мнению журналиста, оба президента не демонстрируют свое реальное отношение друг к другу, поскольку оба являются хорошими актерами.
Гордон объяснил, что Путин ненавидит Лукашенко, в том числе, и из-за высокого роста белорусского лидера, и на самом деле в этом нет ничего смешного. Еще одна причина «нелюбви» - личностные качества. Лукашенко долго управляет Беларусью, и является очень серьезным государственным деятелем.
Кроме того Путины очень не нравится изворотливость белорусского президента. Тот может очень быстро менять тактику и стратегию, но при этом отстаивает интересы собственного государства в любой ситуации. Он заверяет Россию в «вечной дружбе», постоянно извлекая для себя какие-то выгоды. Отдельно следует отметить тот факт, что Лукашенко не пошел на поводу у Путина, когда Москва начала давить на Минск. Хозяин Кремля такого не любит - ему нравится, когда буквально заглядывают в рот, и выполняют все просьбы.
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Дмитрий Гордон заявил в интервью журналистам радио «Эхо Москвы», что Владимир Путин на самом деле ненавидит Александра Лукашенко. По мнению журналиста, оба...
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