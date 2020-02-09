|
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и до 8 градусов тепла. Прогноз погоды на 10 февраля
09.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом
Ночью прогнозируется переменная
Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. На большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с. Ночью прогнозируется от минус 4 до одного градуса тепла. Днем воздух прогреется до 1-6 градусов, по юго-западу будет до плюс 8 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и до 8 градусов тепла. Прогноз погоды на 10 февраля
Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Ночью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)