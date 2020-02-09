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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и до 8 градусов тепла. Прогноз погоды на 10 февраля

09.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и до 8 градусов тепла. Прогноз погоды на 10 февраля

Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью прогнозируется переменная облачность. Днем будет облачно с прояснениями, ночью — преимущественно без осадков. Утром по западу, днем на большей части территории ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. На большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с. Ночью прогнозируется от минус 4 до одного градуса тепла. Днем воздух прогреется до 1-6 градусов, по юго-западу будет до плюс 8 градусов.

https://www.belta.by/

 
 
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Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Ночью...
 
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