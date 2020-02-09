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Влад Бумага пришел на шоу Урганта в пижаме и заставил его лизать копыто
Источник материала: Партизан
Самый популярный белорусский блогер Влад А4 (Бумага), у которого на данный момент почти 15 миллионов подписчиков в ютубе, стал гостем программы "Вечерний Ургант" вместе с Ксенией Собчак и Тимой Белорусских.
Влад удивил публику и в этом шоу – он пришел в пижаме.
Когда его спросили, почему, он пояснил, что редакторы программы запретили прийти в брендовой одежде, чтобы не делать рекламу. Чтобы не нарушить дресс-код Влад решил одеть пижаму.Влад удивил публику и в этом шоу – он пришел в пижаме.
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Самый популярный белорусский блогер Влад А4 (Бумага), у которого на данный момент почти 15 миллионов подписчиков в ютубе, стал гостем программы "Вечерний Ургант"...
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