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Влад Бумага пришел на шоу Урганта в пижаме и заставил его лизать копыто

09.02.2020 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый популярный белорусский блогер Влад А4 (Бумага), у которого на данный момент почти 15 миллионов подписчиков в ютубе, стал гостем программы "Вечерний Ургант" вместе с Ксенией Собчак и Тимой Белорусских.

Влад удивил публику и в этом шоу – он пришел в пижаме.

Когда его спросили, почему, он пояснил, что редакторы программы запретили прийти в брендовой одежде, чтобы не делать рекламу. Чтобы не нарушить дресс-код Влад решил одеть пижаму.Влад удивил публику и в этом шоу – он пришел в пижаме.
 
 
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Самый популярный белорусский блогер Влад А4 (Бумага), у которого на данный момент почти 15 миллионов подписчиков в ютубе, стал гостем программы "Вечерний Ургант"...
 
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