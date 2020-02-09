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Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Понятное дело, от закупок нефти мы никуда не уйдем. И это внешний фактор, от которого так или иначе зависят все открытые экономики – такие, как наша, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Вопрос импортозамещения стал центральным в ходе рабочей поездки Президента в Добруш. Первой точкой в маршруте главы государства стала Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». Это одно из старейших предприятий страны, в этом году 150 лет со дня ее основания. Вот так она выглядит.
Не все здесь гладко. Фабрика реализует один из наиболее проблемных на сегодня в стране инвестпроектов – строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Производство должно было заработать еще пять лет назад, но подвел генподрядчик. Чтобы все-таки запустить завод и начать замещать импорт, нужно около 83 миллионов долларов.
Решение о поддержке будет принимать глава государства, для этого он лично приехал на предприятие. Впрочем, это не единственная точка маршрута Президента – экспромтом он также побывал на фарфоровой фабрике.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Это если коротко и емко. А еще глава государства ко всему относится въедливо, поэтому инспектирует деревообрабатывающую отрасль. Итог зачастую печальный. Борисов, Ивацевичи – список можно продолжать. Не умеем мы ценить то, что у нас есть – древесину и возможности. Так получилось и с «Героем труда». Здесь восьмой год никак не запустят современное производство мелованного блестящего картона.
Ромас Радевич, директор филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»:
Сейчас градообразующая фабрика Добруша на слуху из-за проблем. Необходима модернизация, а она затянулась на годы.
Эта поездка главы государства в Добруш (говорят, первая в истории райцентра) должна настроить на рабочий лад. Импортозамещение – это посыл и в целом промышленной политики Беларуси, и этой рабочей поездки нашего Президента на восток Гомельской области. Многое из того, что тут закупили, можно было бы произвести самим.
Президенту подготовили плакаты и макет нового завода. Работать продолжают на старом. Если верить цифрам на бумаге, современное производство поднимет экспорт и производительность труда в несколько (а значит, и зарплаты).
Евгений Пустовой:
Музей, конечно, создавать надо, и промышленный туризм развивать. Но то, что увидел глава государства на градообразующем и брендовом предприятии, не впечатляет. «Бумажной столицей» Добруш стал с доброй руки Паскевича. Князю здесь даже памятник стоит. А сейчас и современный завод может превратится в памятник. Здание отапливают, чтобы не загубить дорогостоящее оборудование.
Евгений Пустовой:
Пока красивые виды Добруша вынуждены печатать на других предприятиях, хотя в городе есть свое. Глава государства решил: тянуть резину с производством картона не будут. В итоге в одной локации создадут сразу два завода. Сделают то, что не смогли за годы советской власти. Государство поможет завершить модернизацию. Дедлайн определен.
Александр Лукашенко приехал в Добруш, чтобы сделать жизнь людей лучше. Поэтому с одного градообразующего предприятия внепланово отправился еще на одно хрупкое производство райцентра.
Евгений Пустовой:
Изящная посуда нуждается в постоянном обновлении. Штат завода – более тысячи человек, в основном женщины. А в райцентрах, как известно, именно женская занятость сложный вопрос. Поэтому, несмотря на модернизацию, глава государства требует людей беречь. Как и это хрупкое производство.
Из Добруша – небольшого города с двумя брендовыми заводами – Президент вернулся с подарком. Чайный сервиз для стола переговоров и ваза с национальным колоритом – хендмейд в музей Дворца Независимости.
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Новости Беларуси. Понятное дело, от закупок нефти мы никуда не уйдем. И это внешний фактор, от которого так или иначе зависят все открытые экономики – такие, как...
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