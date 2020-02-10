В Москве в ДТП попал микроавтобус с белорусами. Есть погибший и пострадавшие

Источник материала: Tut.by

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси. Как сообщает REN.TV , один человек погиб и шесть пострадали.





Инцидент произошел в районе Славянского бульвара. Столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.

В результате погиб водитель такси.

По данным полиции, в настоящее время на месте происшествия перекрыто движение по четырем полосам.

На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.