ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве в ДТП попал микроавтобус с белорусами. Есть погибший и пострадавшие

10.02.2020 06:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси. Как сообщает REN.TV, один человек погиб и шесть пострадали.


Инцидент произошел в районе Славянского бульвара. Столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.

В результате погиб водитель такси.

По данным полиции, в настоящее время на месте происшествия перекрыто движение по четырем полосам.

На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в районе Славянского бульвара. Столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лос-Анджелесе раздают «Оскары». Брэд Питт и Лора Дерн свои уже получили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика