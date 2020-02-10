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В Москве в ДТП попал микроавтобус с белорусами. Есть погибший и пострадавшие
Источник материала: Tut.by
В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси. Как
Инцидент произошел в районе Славянского бульвара. Столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.
В результате погиб водитель такси.
По данным полиции, в настоящее время на месте происшествия перекрыто движение по четырем полосам.
На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Инцидент произошел в районе Славянского бульвара. Столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.
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