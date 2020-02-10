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Учащаяся СШ № 28 Бреста – победитель республиканской акции «Пишем книгу вместе»

10.02.2020 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В феврале 2019 года, в рамках 26-ой Минской международной книжной выставки-ярмарки, взяла старт республиканская акция «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь через 10 лет». В адрес организаторов поступило более двух тысяч работ со всей Беларуси. И вот через год, в рамках 27-ой Минской международной книжной выставки-ярмарки, прошёл финал вышеназванной акции.

Учащаяся СШ № 28 Бреста – победитель республиканской акции «Пишем книгу вместе»

В национальном выставочном центре «Белэкспо» (г. Минск) дипломы и ценные призы были вручены авторам десяти лучших работ. Среди них – учащаяся 11 «А» класса средней школы № 28 г. Бреста Алёна Бегеза. Диплом и ценный приз (планшет) от сети «Еврооопт» ей вручил заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь Иванович Бузовский. При этом он отметил, что работа Алёны вошла в число лучших не случайно и была отмечена, в частности, им лично. Кстати, это творческое достижение для учащейся не первое: в минувшем учебном году она стала победителем городского конкурса-фестиваля «Брест мой, тебя я славлю!». Есть в её активе и другие победы в творческих конкурсах различных уровней.

Учащаяся СШ № 28 Бреста – победитель республиканской акции «Пишем книгу вместе»

По словам организаторов, по итогам акции была подготовлена электронная книга, в которую вошли многочисленные работы учащихся со всех областей Беларуси. Нашли место на её страницах и сочинения многих брестских школьников, в том числе и учащихся средней школы № 28 г. Бреста Даниила Головейко, Софии Кирносовой, Ольги Козюты, Марии Навцени, Марии Шишло и Данилы Козловича.

Учащаяся СШ № 28 Бреста – победитель республиканской акции «Пишем книгу вместе»

Ознакомиться с книгой можно на сайтах издательства «Беларусь» и Министерства информации Республики Беларусь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В феврале 2019 года, в рамках 26-ой Минской международной книжной выставки-ярмарки, взяла старт республиканская акция «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть...
 
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