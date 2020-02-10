В Беларуси минимизируют риски от выхода на мировую цену на сырье

В интервью ОНТ Владимир Сизов назвал главные факторы, которые учитывались при разработке стратегии. Это внешние риски и пути их минимизации.

«Мы сконцентрировались на диверсификации выпускаемой продукции, дальнейших возможностях передела в нефтехимическую продукцию», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на зампредседателя.

Предполагается, что ОАО «Нафтан» будет развиваться по нефтехимическому направлению, предусмотрена модернизация завода «Полимир». Что касается, Мозырского НПЗ, то он более ориентирован на производство качественного моторного топлива.

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