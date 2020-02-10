|
В Беларуси минимизируют риски от выхода на мировую цену на сырье
10.02.2020 08:49 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В интервью ОНТ Владимир Сизов назвал главные факторы, которые учитывались при разработке стратегии. Это внешние риски и пути их минимизации.
«Мы сконцентрировались на диверсификации выпускаемой продукции, дальнейших возможностях передела в нефтехимическую продукцию», - сообщает
Предполагается, что ОАО «Нафтан» будет развиваться по нефтехимическому направлению, предусмотрена модернизация завода «Полимир». Что касается, Мозырского НПЗ, то он более ориентирован на производство качественного моторного топлива.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стратегия развития нефтехимического комплекса до 2030 года минимизирует риски от выхода на мировую цену на сырье, об этом заявил заместитель председателя концерна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)