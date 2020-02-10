Писательница Татьяна Устинова: «Минчане – очень любознательные»

— Вы были в Минске пять лет назад. Как изменился город?





— Первое, что бросилось в глаза, – все вокруг строится. Такого раньше не было. Это говорит о том, что Минск развивается. Погулять по минским улицам пока не было времени – наблюдаю из окон машины.





— Что связывает Вас с Беларусью?





— Самое сильное, что может быть, — детство. Вместе с родителями и сестрой мы много путешествовали по стране на машине. Кроме Минска, бывали в Бресте Витебске , Гомеле. Мой отец работал инженером-испытателем, летал на самолетах, часто с командировками оказывался в белорусской столице. Тут появилось много знакомых. В Минске мне всегда было вкусно, солнечно и зелено. Настоящий центр притяжения для ребенка, знавшего, что в 1980-е за 100 км от Москвы такого разнообразия не найдешь.





— Вы много общаетесь с людьми, берете вдохновение из их историй. Чем удивляют белорусы?





— Меня поразили ваши художники. К сожалению, не назову всех фамилий, но, когда я смотрю альбомы с картинами, то понимаю: эти творцы – воздух Беларуси. Как они чувствуют свою страну! Даже если на холсте изображена обычная, казалось бы, хатка, я понимаю, что она находится здесь, на вашей земле. Не в Сербии, Литве или на Смоленщине, а именно здесь.









— А минские читатели?





— Минчане очень любознательные. Это какая-то природная черта. Те, кого я видела на встрече накануне, в книжном, пришли не просто так, по-быстрому, за автографом, – они много читали. Им было интересно послушать. Они сами рассказывали истории. Было бы время – сидели бы и общались до сих пор. В Москве люди все время куда-то бегут – детей из садика забирать, лазанью в микроволновке разогревать, ипотеку оплачивать… А тут одна женщина, Алла, совершенно спокойно поведала мне о своем муже, военном, который всю жизнь мечтал попасть на концерт Depeche Mode. Но выехать куда-то, тем более в Америку, не было возможности. А тут – лотерея. Алла пошла, заполнила анкеты – и, представьте себе, выиграла! Счастливый муж, вернувшись с концерта, пожелал, чтобы и ее мечта сбылась – встретиться с Татьяной Устиновой. Так и произошло! Мы долго смеялись. А ведь этот случай – бери и включай в роман. Вообще, у нас с жителями Минска схожее чувство юмора. А у меня такое убеждение: если мне и другому человеку смешно от одного и того же, то мы с ним одной крови.





— Многие знают вас как тележурналиста. С кем в нашей стране хотели бы сделать интервью?





— С Александром Лукашенко, Президентом Республики Беларусь. Мне кажется, он очень интересный человек, с прекрасным чувством юмора. Но я поговорила бы с ним не как с политиком. Помню, как общалась с экс-главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, боевым генералом, просто о его жизни. Он рассказал, как его сватали, какая у него дочь и сыновья. Вспомнил даже смешной случай. Во время службы в Советской Армии никто, как выяснилось, не мог произнести его имя и фамилию, потому называли просто Юрием Борисовичем. Такие вот простые вещи, они любопытны.





— А о чем роман «Серьга Артемиды», который Вы презентуете на минской книжной выставке?





— Это история о трех женщинах. О девушке, которая только поступает в театральный институт, ее сорокалетней маме, которая совершенно не понимает дочь, и бабушке, указывающей внучке, как надо жить. Они как-то справляются, пока не происходит слом. Как и в каждом моем романе. Они, кстати, потому и именуются детективными, хоть ими и не являются. Самая молодая героиня неожиданно становится свидетельницей убийства. И жизнь всех троих меняется. Вернее, ее приходится менять. В том числе – и отношение друг к другу. Мне интересно было показать, что все часто складывается не так, как ты себе представляешь.













— Истории для ваших книг, кажется, не заканчиваются. Что сейчас больше всего вдохновляет?





— Как и раньше, люди. Судьбы и встречи — это неисчерпаемо. Я ведь много общаюсь с героями и в своей телевизионной программе, которой в марте будет уже пять лет. Представьте, мы записали 800 эфиров! Мне как писателю помогает то, что я всегда внимательно слушаю, когда мне что-то говорят.





— Что увезете с собой из Минска?





— Книги. Подаренные и те, что сама купила – о белорусских замках и Полесье. Изумительные издания с красивыми рисунками и фотографиями. И, конечно же, детскую литературу.



