ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пополнение: почти 20 тыс. детей родились в Минске в прошлом году

10.02.2020 08:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Согласно данным статистики органов ЗАГС Минска, в 2019 году в столице появились на свет почти 20 тыс. детей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

Самыми популярными именами, которыми горожане называли своих малышей, стали Михаил, Максим, Артем, Александр и Роман, а также София, Алиса, Анна, Мария и Ксения.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным статистики органов ЗАГС Минска, в 2019 году в столице появились на свет почти 20 тыс. детей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, сколько стоит подготовка белорусских атлетов к Олимпиаде в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика