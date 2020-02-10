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Пополнение: почти 20 тыс. детей родились в Минске в прошлом году
Источник материала: Партизан
Согласно данным статистики органов ЗАГС Минска, в 2019 году в столице появились на свет почти 20 тыс. детей,
Самыми популярными именами, которыми горожане называли своих малышей, стали Михаил, Максим, Артем, Александр и Роман, а также София, Алиса, Анна, Мария и Ксения.
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Согласно данным статистики органов ЗАГС Минска, в 2019 году в столице появились на свет почти 20 тыс. детей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в...
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