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На перекрёстке Ленина и Мицкевича столкнулись автомобиль такси и легковушка. Помешал грузовик
10.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло утром 10 февраля 2020 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Ленина и Мицкевича.
Вот как это было:
видео - wikilink.by
Некоторое время на участке был затруднён проезд.
Будьте внимательны!
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