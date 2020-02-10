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На перекрёстке Ленина и Мицкевича столкнулись автомобиль такси и легковушка. Помешал грузовик

10.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло утром 10 февраля 2020 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Ленина и Мицкевича.

На перекрёстке Ленина и Мицкевича столкнулись автомобиль такси и легковушка. Помешал грузовик

Вот как это было:

видео - wikilink.by

На перекрёстке Ленина и Мицкевича столкнулись автомобиль такси и легковушка. Помешал грузовик

Некоторое время на участке был затруднён проезд.

На перекрёстке Ленина и Мицкевича столкнулись автомобиль такси и легковушка. Помешал грузовик

Будьте внимательны!

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло утром 10 февраля 2020 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Ленина и Мицкевича. Вот как это было: видео - wikilink.by Некоторое время на участке был...
 
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