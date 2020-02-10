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В Беларуси установлены надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию населения

10.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство сельского хозяйства и продовольствия определило размеры надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 30 января 2020 года №6, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси установлены надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию населения

Размер надбавки за 1 кг коровьего молока базисной жирности, закупаемого у населения и поставляемого организациям для производства молочных продуктов, составляет Br0,07. За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого у населения для выращивания, надбавка определена в размере Br0,7. При закупке шерсти овец организациями потребительской кооперации надбавка за 1 кг составит Br5,4, а при закупке овец живым весом для переработки мяса - Br2,9.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

 
 
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  Министерство сельского хозяйства и продовольствия определило размеры надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в...
 
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