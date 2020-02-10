Сколько денег нужно, чтобы попасть в 1 процент богатейших людей в разных странах

Источник материала: Ежедневник





Чтобы попасть в 1% населения США с самыми высокими доходами, нужно зарабатывать около полумиллиона долларов в год. Аналитики Bloomberg подсчитали, сколько денег нужно, чтобы попасть в заветный 1%.

Попасть в 1% американцев с самыми высокими доходами можно, если уровень годового дохода составляет хотя бы 488 тыс. долларов. Это пишет Bloomberg со ссылкой на данные World Inequality Database и Статистической службы Канады. На основе собранных данных Bloomberg составил рейтинг стран по уровню доходов людей, входящих в 1% населения с самыми высокими доходами, Business Insider добавил в него сведения о средних доходах жителей этих государств.

Чтобы оказаться в заветном 1% богатейшего населения в Индии, нужен доход от 77 тыс. долларов в год. При этом средний заработок в Индии составляет всего 2020 доллаолв. Входить в 1% богатейших жителей Китая — значит зарабатывать не менее 107 тыс. долларов в год. Средний доход в стране при этом составляет 9470 долларов.

Следом идет Италия, где доходы самых богатых людей начинаются от 169 тыс. долларов. Средние доходы населения страны составляют 33 560 долларов в год. В Бразилии планка для богачей немного выше — 176 тыс. долларов годового дохода. А вот средний доход этой в стране меньше, чем в Китае — 9140 долларов.

Годовой заработок 1% богатейших жителей ЮАР составляет 188 тыс. долларов и выше. При этом средний доход остается на уровне 5750 долларов.

В Канаде для попадания в число богатейших людей хватит 201 тыс. долларов в год, при среднем доходе населения в 44 860 долларов. Кроме того, в рейтинге представлена Франция — годовой доход 1% состоятельных людей здесь начинается с 221 тыс. долларов, а средний заработок — 41 070 долларов. В список также попали Австралия, где самые обеспеченные граждане зарабатывают от 246 тыс. долларов, а средний доход равен — 53 190 долларов, Великобритания (доход богатейших от 248 тыс. долларов, средний заработок — 41 330 долларов), Германия (доход самых богатых — 277 тыс. долларов и средний заработок — 47 450 тыс. долларов).

Наиболее высокие доходы у богатых жителей Бахрейна (485 тыс. долларов), где средний доход составляет 47 436 долларов), а также в США (богатейшие жители зарабатывают 488 тыс. долларов, а средний заработок — 62 850 долларов), Сингапуре (722 тыс. долларов — годовой заработок богатых, средний доход — 58 770 долларов) и ОАЭ (922тыс. долларов и 40 880 долларов соответственно).