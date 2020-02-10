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Посольство Монголии планируют открыть в Беларуси

10.02.2020 12:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Планы по открытию в Минске посольства Монголии обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного с министром иностранных дел этой страны Дамдины Цогтбаатаром.

- Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-монгольского сотрудничества, включая обмен визитами на разных уровнях, открытие посольства Монголии в Беларуси, практическую реализацию Генерального соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Монголии о предоставлении экспортного кредита, активизацию межпарламентских контактов и развитие двусторонней договорно-правовой базы", - цитирует МИД портал Centralasia.media.

В Монголии посольство Беларуси имеется.
 
Теги: Минск
 
 
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Планы по открытию в Минске посольства Монголии обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного с министром...
 
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