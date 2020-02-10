|
Посольство Монголии планируют открыть в Беларуси
Источник материала: Партизан
Планы по открытию в Минске посольства Монголии обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного с министром иностранных дел этой страны Дамдины Цогтбаатаром.
- Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-монгольского сотрудничества, включая обмен визитами на разных уровнях, открытие посольства Монголии в Беларуси, практическую реализацию Генерального соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Монголии о предоставлении экспортного кредита, активизацию межпарламентских контактов и развитие двусторонней договорно-правовой базы", - цитирует МИД портал
В Монголии посольство Беларуси имеется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планы по открытию в Минске посольства Монголии обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного с министром...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)