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Поезд на полной скорости снес грузовик и полкилометра тащил его по рельсам: видео жесткого ДТП
Источник материала: Tut.by
В Турции водитель грузовика с хлебом не заметил закрытый шлагбаум и выехал на пути прямо перед поездом. Времени среагировать у машинистов не было: спустя мгновение состав на полной скорости протаранил грузовик. Его протащило по рельсам около полукилометра. Водителю крайне повезло: несмотря на ранения, он остался жив. Момент столкновения попал на видео.
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Времени среагировать у машинистов не было.
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