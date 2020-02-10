Поезд на полной скорости снес грузовик и полкилометра тащил его по рельсам: видео жесткого ДТП

Источник материала: Tut.by

В Турции водитель грузовика с хлебом не заметил закрытый шлагбаум и выехал на пути прямо перед поездом. Времени среагировать у машинистов не было: спустя мгновение состав на полной скорости протаранил грузовик. Его протащило по рельсам около полукилометра. Водителю крайне повезло: несмотря на ранения, он остался жив. Момент столкновения попал на видео.