Торжественный митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов состоится 15 февраля

Источник материала: Асiповiцкi край

10.00 — начало торжественного митинга у памятника воинам-интернационалистам на мемориальном комплексе «Аллея Героев». После митинга в средней школе № 1 состоится встреча руководства райисполкома и районных служб с ветеранами войны в Афганистане, их семьями, семьями погибших при исполнении интернационального долга. После встречи пройдет тематическая концертная программа.