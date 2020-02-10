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Торжественный митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов состоится 15 февраля
10.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
10.00 — начало торжественного митинга у памятника воинам-интернационалистам на мемориальном комплексе «Аллея Героев». После митинга в средней школе № 1 состоится встреча руководства райисполкома и районных служб с ветеранами войны в Афганистане, их семьями, семьями погибших при исполнении интернационального долга. После встречи пройдет тематическая концертная программа.
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10.00 — начало торжественного митинга у памятника воинам-интернационалистам на мемориальном комплексе «Аллея Героев». После митинга в средней школе № 1...
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