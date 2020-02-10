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КГБ опроверг задержание экс-главы МВД Шуневича по «сахарному делу»
Источник материала: БДГ
Комитет госбезопасности Беларуси опроверг информацию о задержании экс-главы МВД Беларуси Игоря Шуневича.
«Мы не подтверждаем эти сообщения (о задержании Шуневича)», - заявил официальный представитель КГБ Андрей Ярош.
По его словам, Игорь Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу, которое находится в производстве следственного управления КГБ,
«Соответственно, к нему никаких мер пресечения не может быть применено», - подчеркнул Ярош.
В Следственном комитете Беларуси в свою очередь отметили, что также не задерживали экс-министра внутренних дел.
«В производстве СК РБ никаких материалов и уголовных дел в отношении Игоря Шуневича нет», -
Напомним, о задержании бывшего главы МВД Беларуси Игоря Шуневича 9 февраля
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Комитет госбезопасности Беларуси опроверг информацию о задержании экс-главы МВД Беларуси Игоря Шуневича. «Мы не подтверждаем эти сообщения (о задержании...
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