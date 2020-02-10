КГБ опроверг задержание экс-главы МВД Шуневича по «сахарному делу»

Комитет госбезопасности Беларуси опроверг информацию о задержании экс-главы МВД Беларуси Игоря Шуневича.

«Мы не подтверждаем эти сообщения (о задержании Шуневича)», - заявил официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

По его словам, Игорь Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу, которое находится в производстве следственного управления КГБ, сообщает «Интерфакс-Запад».

«Соответственно, к нему никаких мер пресечения не может быть применено», - подчеркнул Ярош.

В Следственном комитете Беларуси в свою очередь отметили, что также не задерживали экс-министра внутренних дел.

«В производстве СК РБ никаких материалов и уголовных дел в отношении Игоря Шуневича нет», - цитирует Sputnik начальника отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергея Кабаковича.