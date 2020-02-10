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Безопасность в каждый дом и в каждый трудовой коллектив

10.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Все мы часто слышим из средств массовой информации о чрезвычайных ситуациях, произошедших где-то в другом городе или стране.

Это всегда вызывает у нас большое сожаление, но мало кто задумывается, что чрезвычайная ситуация может произойти и с нами, т.к. одна из более распространенных – это пожар. Элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности, и Вы уже в беде.

В рамках республиканской акции «Безопасность в каждый дом» и в целях предупредить, предостеречь и объяснить начальник организационно-аналитического отдела Минского областного управления МЧС Юрий Юрьевич Кобрин встретился с трудовым коллективом ООО «САЛЕО».

В ходе встречи Юрий Юрьевич ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой, рассказал об основных причинах пожаров в жилом фонде, привел примеры «огненных трагедий». Особое внимание во время беседы о безопасности было уделено правилам эксплуатации печей, бытовых котлов, электрических обогревателей и других электроприборов, используемых в быту.

Рассказал спасатель и о важности оборудования жилья автономными пожарными извещателями, поддержании их в исправном состоянии, о многочисленных случаях спасения жизней целых семей благодаря вовремя обнаружившим пожар приборам. Настоятельно рекомендуя ни в коем случае не оставлять малышей без присмотра, Юрий Кобрин настоятельно посоветовал взрослым уделять своим детям побольше внимания в вопросах безопасности.

Особенно по нраву пришлась всем игра «Где логика», в которой путем логического сложения картинок можно было узнать, что зашифровано и за правильный ответ получить полезный приз – брошюру «Мобильное приложение: Помощь рядом».

Фильм про курение вызвал у присутствующих массу эмоций, увидев реальную картину происходящего, каждый задумался о правилах безопасности в своем домовладении.







 
 
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Все мы часто слышим из средств массовой информации о чрезвычайных ситуациях, произошедших где-то в другом городе или стране.
 
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