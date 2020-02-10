Конфликт на дрожжах. Что произошло в сельмаге в деревне Лунин Лунинецкого района?

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошёл в сельмаге «Продтовары» в деревне Лунин Лунинецкого района.





Снимок носит иллюстративный характер / Фото: gados.ru

- Жена решила затеять пирожки, и я отправился в магазин купить дрожжи, - рассказал Медиа-Полесью житель деревни Юрий Фёдорович. – Это было 8 февраля около 15.00. – Лучше бы я туда не ходил, настроение было испорчено на все выходные.

Мужчина посетовал, что и прежде нарывался на грубости со стороны продавца, а также её мужа, который норовил поддеть сельчанина тем, что он переселенец из Украины. Поэтому семья предпочитала закупаться в городе. Или же в местном «Евроопте», но тут в продаже не было дрожжей, которые непредвиденно понадобились в выходной день.

Зайдя в магазин, покупатель стал глазами искать дрожжи. Маленьких пачек не было, увидел только половину отрезанной большой пачки. Решил брать, раз уж такое дело.

Ценника не оказалось, спросил продавца, сколько стоит полпачки. Женщина ответила, что эти дрожжи не продаются.

«Почему?» – поинтересовался покупатель.

Продавец сообщила, что это её личные дрожжи.

«Так почему личные дрожжи на общей полке находятся?» - парировал мужчина.

В этот момент продавщица забрала товар и унесла в склад, сказав, что нет никаких дрожжей.

Тогда Юрий Фёдорович попросил жалобную книгу и ручку. Он стал записывать происходящее на камеру мобильного телефона. Продавец пригрозила милицией, на что покупатель ответил, что сам позвонит участковому, поскольку нарушены его права потребителя.

В это время в конфликт включилась «охрана» в лице нетрезвого мужа продавца.

Но не это удивило Юрия Фёдоровича. В то время, пока он ожидал участкового, подошла вторая продавщица. И обе работницы начали выкладывать на полку принесённые из склада дрожжи в маленьких пачках!

- По поводу обслуживания в этом магазине я намерен обратиться с жалобой к руководству Лунинецкого райпо. Свою оценку произошедшему, надеюсь, дадут и правоохранительные органы, - констатировал покупатель.