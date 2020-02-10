ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конфликт на дрожжах. Что произошло в сельмаге в деревне Лунин Лунинецкого района?

10.02.2020 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошёл в сельмаге «Продтовары» в деревне Лунин Лунинецкого района.

Конфликт на дрожжах. Что произошло в сельмаге в деревне Лунин Лунинецкого района?

Снимок носит иллюстративный характер / Фото: gados.ru

- Жена решила затеять пирожки, и я отправился в магазин купить дрожжи, - рассказал Медиа-Полесью житель деревни Юрий Фёдорович. – Это было 8 февраля около 15.00. – Лучше бы я туда не ходил, настроение было испорчено на все выходные.

Мужчина посетовал, что и прежде нарывался на грубости со стороны продавца, а также её мужа, который норовил поддеть сельчанина тем, что он переселенец из Украины. Поэтому семья предпочитала закупаться в городе. Или же в местном «Евроопте», но тут в продаже не было дрожжей, которые непредвиденно понадобились в выходной день.

Зайдя в магазин, покупатель стал глазами искать дрожжи. Маленьких пачек не было, увидел только половину отрезанной большой пачки. Решил брать, раз уж такое дело.

Ценника не оказалось, спросил продавца, сколько стоит полпачки. Женщина ответила, что эти дрожжи не продаются.

«Почему?» – поинтересовался покупатель.

Продавец сообщила, что это её личные дрожжи.

«Так почему личные дрожжи на общей полке находятся?» - парировал мужчина.

В этот момент продавщица забрала товар и унесла в склад, сказав, что нет никаких дрожжей.

Тогда Юрий Фёдорович попросил жалобную книгу и ручку. Он стал записывать происходящее на камеру мобильного телефона. Продавец пригрозила милицией, на что покупатель ответил, что сам позвонит участковому, поскольку нарушены его права потребителя.

В это время в конфликт включилась «охрана» в лице нетрезвого мужа продавца.

Но не это удивило Юрия Фёдоровича. В то время, пока он ожидал участкового, подошла вторая продавщица. И обе работницы начали выкладывать на полку принесённые из склада дрожжи в маленьких пачках!

- По поводу обслуживания в этом магазине я намерен обратиться с жалобой к руководству Лунинецкого райпо. Свою оценку произошедшему, надеюсь, дадут и правоохранительные органы, - констатировал покупатель.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Инцидент произошёл в сельмаге «Продтовары» в деревне Лунин Лунинецкого района. Снимок носит иллюстративный характер / Фото: gados.ru - Жена решила затеять пирожки,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как сидеть на работе, чтобы не болела спина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика