Литва меняет правила трудоустройства иностранцев. Какие новшества введут для работников и нанимателей

Источник материала: Tut.by

С 2021 года Литва вводит квоты на въезд трудовых иммигрантов из третьих стран. До сих пор работники тех специальностей, которых в Литве не хватало, могли въезжать в страну по упрощенному порядку, их количество не ограничивалось. Однако вскоре порядок изменится. Будут установлены квоты, которые ограничат въезд иностранцев. Если работодатели захотят трудоустроить иностранцев сверх установленного количества, то им придется получить соответствующее разрешение или решение о том, что иностранец отвечает требованиям литовского рынка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Литве до сих пор квоты на въезд рабочих из третьих стран не устанавливались. В соответствии с установленным порядком, если человек попадал в список профессий, представителей которых не хватает, то ему не надо было получать разрешение на работу, кроме того, въезд таких специалистов квотами не ограничивался.

С 1 января 2021 года порядок изменится. Введут квоты для работников третьих стран. Сохранится список профессий, представителей которых в Литве не хватает, однако будет установлен лимит на трудоустройство без разрешений. Когда этот лимит будет превышен, работодателям придется получать все необходимые разрешения. Об этом рассказала старший специалист Департамента миграции при МВД Литвы Лорета Тумалавичене. Предложения по квотам будет делать директор Службы занятости, а утверждать министр социальной защиты и труда, согласовав этот вопрос с главой МВД.

«Квоты будут установлены только для иностранцев, которые приезжают в Литву работать по списку профессий, представителей которых в Литве не хватает. Если профессии нет в списке, то квот не будет», — сказала Тумалавичене, заверив, что квот не будет и в случае с высоко специализированными специалистами.

Напомним, ранее в Литве расширили список рабочих специальностей для легального трудоустройства иностранцев. Если в конце прошлого года их было 15, то на первую половину 2020-го — 68. По данным литовской стороны, только в первом полугодии 2019-го служба занятости выдала белорусам около 855 разрешений на работу.

По словам пресс-секретаря Службы занятости Милды Янкаускене, введение квот поможет оценить реальные потребности рынка, следить за процессом миграции из третьих стран и побудить работодателей учитывать местную рабочую силу. «После того как квота будет исчерпана, работодатели смогут устраивать иностранцев, но должны будут обращаться в Службу занятости, а она проверит, точно ли не хватает работников», — сказала Янкаускене.

По данным департамента миграции, в 2019 году в Литву на заработки приехали 66 600 иностранцев. Профессии 86% из них — из списка профессий, работников которых в Литве не хватает, еще 14% разрешений выдали ведомства.

Экономист банка SEB Тадас Побилаускас сказал DELFI, что, с одной стороны, если специалистов не хватает, то ситуация не слишком изменится и после введения квот, просто путь трудоустройства станет длиннее. С другой стороны, он сказал, что ему понятна позиция работодателей. В этой ситуации усиливается роль политиков — предложение глава Соцмина должен согласовывать с главой МВД.

Перед выборами это может сыграть на желании принять решение, которое понравится избирателям. Но с идейной точки зрения введения квот Повилаускас считает, что «этот бюрократизм пользы не принесет, а станет причиной путаницы и хаоса». Экономист сказал, что может понять и опасения литовцев в связи с ростом иммигрантов из третьих стран, но заметил, что Литва по числу иммигрантов все еще находится в хвосте списка стран ЕС. «Кроме того, мало кто из жителей слышит логические доводы: литовские работодатели конкурируют за работников из третьих стран с Польшей и другими странами Центральной Европы, и даже Германией, поэтому сюда работники из третьих стран не едут, если могут заработать больше в Польше, а это значит, что в Литве им платят меньше, чем в Польше или в другой стране. И наконец, большая часть представителей таких профессий работает в таких компаниях, которые работают с экспортом (водители, операторы промышленных предприятий, наладчики, сварщики, слесари, швеи и т.д.), поэтому странно было бы, если бы начали тормозить работу компаний на том основании, что они должны увеличить зарплаты», — сказал Повилаускас.

Как новшества могут повлиять на литовский рынок труда

Эксперт Литовского института свободного рынка Каролина Михкуте сказала, что введение квот увеличит административное бремя и усложнит развитие бизнеса. «В результате пострадают сами работники или те, кто ищет работу, поскольку будут создавать меньше рабочих мест. Ведь и для зарубежных инвесторов при выборе места работы важный вопрос — рабочая сила. Также надо не забывать, что бизнес производит для людей, поэтому если не будет работников, часть услуг будет получить сложнее», — сказала эксперт. Она заметила, что квоты могут сказаться и на малом бизнесе. «Например, если у вас есть небольшая швейная компания и вы получили большой заказ из-за границы. В Литве вы швей не находите, договорились с несколькими иностранцами. И тут выясняется, что квота исчерпана. Это проблема, ведь важно быстро решить вопрос найма», — сказала она, заметив, что в начале этого года в Службе занятости числилось 150 500 безработных и 242 100 свободных рабочих мест. «Статистика показывает, что рабочие места у литовцев никто не крадет, тем более, что есть регионы, где специалистов просто-напросто нет», — сказала Мицкуте.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене напомнила, как вообще сложилась такая ситуация, когда работников третьих стран стали принимать без квот. По ее словам, правительство объявило, что в Литве катастрофически не хватает представителей некоторых профессий. Для решения проблемы временно разрешили ввоз иммигрантов из третьих стран. Эта временная мера стала постоянной. Ругинене заметила, что уже 5 лет не менялся список профессий, представителей которых в Литве не хватает. Она также рассказала, что есть ситуации, когда на работу приходит гражданин Литвы и не соглашается работать из-за низкой зарплаты, а вслед за ним приходит иммигрант из третьей страны и соглашается работать за любые деньги.

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что в Литве в работниках особенно нуждается сектор услуг. «Работников сегодня явно не хватает. Недавно я посещал одну компанию, работающую в сфере легкой промышленности, мы говорили о нехватке работников. Ее представители сказали, что привезли работника из Киргизии. Они сравнили производительность труда литовца и киргиза — последний работает в два раза эффективнее. Если мы думаем, что в сфере общепита и в салонах красоты устроим около 100 000 безработных, которые есть в Литве, этого не будет, поскольку они не мотивированы работать.

Предлагаемая зарплата для литовцев слишком низкая — а для киргиза его зарплата, скажем, минимальная, слишком большая. Другой момент, не надо забывать, что есть всякие выплаты, индивидуальная деятельность, поэтому литовцев не очень привлекает и увеличенная минималка», — сказал Арлаускас.