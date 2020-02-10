МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА».

Не за горами 23 февраля — праздник настоящих мужчин. В этот день самые теплые слова будут адресованы именно сильной половине человечества. Присылайте фотографии настоящих мужчин, которыми вы гордитесь — любящих сыновей, отцов, дедушек и просто любимых. И расскажите всем, какие они благородные и мужественные.

Предусмотрены три номинации: «Я ДЕДОМ СВОИМ ГОРЖУСЬ!», «МОЙ ПАПА — МОЙ ГЕРОЙ», «БУДУЩИЙ ЗАЩИТНИК».

Для участия необходимо прислать фотографию на электронную почту fpb@moop.by с пометкой «фотоконкурс». В письме обязательно укажите номинацию и телефон для обратной связи. Срок приёма снимков с 7 до 20 февраля. Присланные на конкурс фотографии будут размещены на сайте moop.1prof.by. Победители определятся голосованием компетентного жюри, состоящего из сотрудников Минского областного объединения профсоюзов. Участники, набравшие большее количество голосов в своей номинации, станут победителями. 24 февраля мы назовём имена счастливчиков, которые получат ценные подарки и поощрительные призы.

Всем удачи на пути к победе!

https://moop.1prof.by