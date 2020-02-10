ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на неделе: в орбите шторма «Сиара»

10.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Беларусь находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать.

Во вторник, 11 февраля, будут определять погоду в Беларуси. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, ночью по востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - 1-6 градусов тепла.

В среду и четверг, 12-13 февраля, скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут мокрый снег, дождь. Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от нуля до плюс 5.

В пятницу, 14 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Местами ожидается слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.


Источник: БелТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Венгрия будут обмениваться опытом в области оздоровительного туризма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика