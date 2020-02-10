Погода на неделе: в орбите шторма «Сиара»

Источник материала: Новости Дзержинска

Беларусь находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать.

Во вторник, 11 февраля, будут определять погоду в Беларуси. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, ночью по востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - 1-6 градусов тепла.

В среду и четверг, 12-13 февраля, скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут мокрый снег, дождь. Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от нуля до плюс 5.

В пятницу, 14 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Местами ожидается слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.



