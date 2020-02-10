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Каталонский певец вспоминает Минск и... плачет от тоски

10.02.2020 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Певец из Барселоны Хорди Монтанес, выступающий под именем MONTAÑEZ, выпустил альбом Minsk-Praga-Budapest, посвященный трем столицам.

Одна из песен на каталонском языке так и называется — Minsk.

В тексте говорится о том, что автор после концерта не хочет оставаться в одиночестве и предпочел бы прогуляться в компании по улицам. 

Он вспоминает, что видел в Свислочи отражение солнца и лета, а сейчас плачет от тоски по Минску, пишет the-village.me
 
Теги: Минск
 
 
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Певец из Барселоны Хорди Монтанес, выступающий под именем MONTAÑEZ, выпустил альбом Minsk-Praga-Budapest, посвященный трем столицам.
 
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