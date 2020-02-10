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Каталонский певец вспоминает Минск и... плачет от тоски
Источник материала: Партизан
Певец из Барселоны Хорди Монтанес, выступающий под именем MONTAÑEZ, выпустил альбом Minsk-Praga-Budapest, посвященный трем столицам.
Одна из песен на каталонском языке так и называется — Minsk.
В тексте говорится о том, что автор после концерта не хочет оставаться в одиночестве и предпочел бы прогуляться в компании по улицам.
Он вспоминает, что видел в Свислочи отражение солнца и лета, а сейчас плачет от тоски по Минску, пишет
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Певец из Барселоны Хорди Монтанес, выступающий под именем MONTAÑEZ, выпустил альбом Minsk-Praga-Budapest, посвященный трем столицам.
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