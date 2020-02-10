Каталонский певец вспоминает Минск и... плачет от тоски

Одна из песен на каталонском языке так и называется — Minsk.





В тексте говорится о том, что автор после концерта не хочет оставаться в одиночестве и предпочел бы прогуляться в компании по улицам.





the-village.me Он вспоминает, что видел в Свислочи отражение солнца и лета, а сейчас плачет от тоски по Минску , пишет











