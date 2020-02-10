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Напряжённый матч. «Минчанка» обыграла «Протон» в матче российской Суперлиги

10.02.2020 18:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» одержала очередную победу в рамках российской Суперлиги. В 14-м туре столичный коллектив на своём паркете одолел саратовский «Протон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напряжённый матч. «Минчанка» обыграла «Протон» в матче российской Суперлиги

Обе команды чередовали победы в партиях. Исход матча решился на тай-брейке, где «Минчанка» сумела вырвать победу 15:10 и 3:2. Лучшими в составе хозяек стали Надежда Столяр и Екатерина Сокольчик. У обоих в активе по 18 баллов.

Это третья победа подопечных Виктора Гончарова кряду в турнире.

Напряжённый матч. «Минчанка» обыграла «Протон» в матче российской Суперлиги

Надежда Столяр, блокирующая ВК «Минчанка»:
Не хочу громких слов говорить, но какая игра подряд – у нас уже пять партий, тяжко, конечно, психологически. Но вот эти победы нас поднимают. За счет этого мы вырываемся, так скажем.

Напряжённый матч. «Минчанка» обыграла «Протон» в матче российской Суперлиги

Виктория Секретова, нападающая ВК «Минчанка»:
Нам очень приятно, что столько болельщиков, что они так нас очень поддерживают. Очень классно играть, поэтому всем спасибо большое. Напряженный матч – это такой же интерес. Может, если бы была легкая победа, было бы не так интересно.

Напряжённый матч. «Минчанка» обыграла «Протон» в матче российской Суперлиги

В турнирной таблице российской Суперлиги «Минчанка» поднялась на восьмое место. В 15-м туре команда сыграет в гостях против волейбольного клуба «Сахалин». 

Люди в материале: Надежда Столяр, Виктория Секретова
 
 
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» одержала очередную победу в рамках российской Суперлиги. В 14-м туре столичный коллектив на своём паркете одолел...
 
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