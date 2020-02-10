ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина начала против Беларуси газобетонную войну

10.02.2020 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинские компании продолжают попытки вытеснить белорусских конкурентов со своего рынка. Не успела осесть пыль против «цементного дела», как встрепенулись производители газобетона.

Как сообщает пресс-служба Министерства архитектуры и строительства нашей страны, украинцы в ближайшее время могут закрыть рынок для белорусских компаний-производителей газобетона. В их отношениях проводится антидемпинговое расследование, которое было инициировано двумя украинскими компаниями из Киевской области ("Ориентир-Будэлемент" и "Аэрок"), которые занимают более 55% рынка и мечтают о вытеснение с него белорусских конкурентов. Введение для белорусской продукции очередных пошлин (как раньше было с цементом) может коснуться четырёх производителей: государственные "Белорусскую цементную компанию" и "Гомельстройматериалы", частные SLS Group и "Могилёвский КСИ". Они вместе занимают около 11% украинского рынка, передает "Еврорадио".

Белорусов обвинили в том, что их газобетонные блоки могли влиять на цены украинских производителей и на ухудшение их хозяйственного положения. И в будущем потери только могут увеличиться. Интересно, что стоимость газобетонных блоков из Беларуси мало отличается от аналогичной украинской продукции. К тому же поставки идут преимущественно в пограничные с нашей страной области и в Львовскую область, куда из-под Киева возить блоки далеко. Производят их белорусы из украинского цемента, перевозят в основном в украинских вагонах.

В конце 2018-го в Украине уже жаловались на белорусских производителей газобетонных блоков, но созданная комиссия не нашла оснований для расследования. Однако весной 2019-го всё изменилось и расследование началось.

В Министерстве архитектуры и строительства отмечают, что, если Украина закроет рынок для белорусских компаний-производителей газобетона, это будет означать срыв одного из контрактов, подписанных на II Форуме регионов Беларуси и Украины с участием Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. В нём речь шла как раз о поставке белорусских газобетонных блоков.

В Минске считают, что "смена власти в Украине [в 2019 году] была воспринята рядом компаний и владеющих ими олигархов как потенциальная возможность откусить"кусок пирога пожирнее"". А эта ситуация негативно влияет на добрососедские отношения Беларуси и Украины.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинские компании продолжают попытки вытеснить белорусских конкурентов со своего рынка. Не успела осесть пыль против «цементного дела», как встрепенулись...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика