Украина начала против Беларуси газобетонную войну

"Еврорадио". Как сообщает пресс-служба Министерства архитектуры и строительства нашей страны, украинцы в ближайшее время могут закрыть рынок для белорусских компаний-производителей газобетона. В их отношениях проводится антидемпинговое расследование, которое было инициировано двумя украинскими компаниями из Киевской области ("Ориентир-Будэлемент" и "Аэрок"), которые занимают более 55% рынка и мечтают о вытеснение с него белорусских конкурентов. Введение для белорусской продукции очередных пошлин (как раньше было с цементом) может коснуться четырёх производителей: государственные "Белорусскую цементную компанию" и "Гомельстройматериалы", частные SLS Group и "Могилёвский КСИ". Они вместе занимают около 11% украинского рынка, передает





Белорусов обвинили в том, что их газобетонные блоки могли влиять на цены украинских производителей и на ухудшение их хозяйственного положения. И в будущем потери только могут увеличиться. Интересно, что стоимость газобетонных блоков из Беларуси мало отличается от аналогичной украинской продукции. К тому же поставки идут преимущественно в пограничные с нашей страной области и в Львовскую область, куда из-под Киева возить блоки далеко. Производят их белорусы из украинского цемента, перевозят в основном в украинских вагонах.





В конце 2018-го в Украине уже жаловались на белорусских производителей газобетонных блоков, но созданная комиссия не нашла оснований для расследования. Однако весной 2019-го всё изменилось и расследование началось.





В Министерстве архитектуры и строительства отмечают, что, если Украина закроет рынок для белорусских компаний-производителей газобетона, это будет означать срыв одного из контрактов, подписанных на II Форуме регионов Беларуси и Украины с участием Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. В нём речь шла как раз о поставке белорусских газобетонных блоков.



