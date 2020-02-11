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Крутой назвал «сумасшествием» выплату премии российским нефтяным компаниям за поставки

11.02.2020 09:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Крутой назвал «сумасшествием» выплату премии российским нефтяным компаниям за поставки

фото: ctv.by

Первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой дал развернутый комментарий по поводу российско-белорусских нефтяных договоренностей в Сочи.

Переговоры, напомним, прошли 7 января. В них принимали участие президенты двух стран и правительственный делегации.

Стороны договорились, что Беларусь будет индивидуально договариваться с нефтяными компаниями России о поставках и ценах, а российские власти будут оказывать содействие этому. 9  февраля вице-премьер заявил, что Беларусь в 2020 году  будет покупать нефть по мировой цене. А 10 февраля в подробном комментарии Белта пояснил, что имеется в виду.

О цене на нефть

Сегодня Беларусь покупает нефть по цене, соствляющей 83% от мировой. 17-процентная разница - это пошлина, которая, подчеркивает Крутой, не должна учитываться в переговорах с конкретными компаниями-поставщиками:

- Они к этой пошлине не имеют никакого отношения. Пошлины - это вопрос договоренности между минфинами, правительствами, межгосударственных отношений в Евразийском экономическом союзе. И здесь тема пошлин никак не участвует и никак не влияет на эти компании, на их, грубо говоря, доходность - российских поставщиков.

Они, поставляя в нашу страну, формально не платят в российский бюджет эту пошлину. А поставляя куда-то в Европу - платят. Они сами это признают, говорят, что пошлина на отношения с Беларусью не влияет никак.

То есть весь сыр-бор сейчас о том, какую согласовать цену коммерческого контракта.

Когда подписывали Договор о ЕАЭС, одновременно был подписан протокол между правительствами Беларуси и России, что в наш бюджет до 2024 года мы можем зачислять до 1,5 млрд долларов экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты. Это на тот момент был определенный элемент компромисса между президентами, чтобы, вступая в союз с добывающими странами, мы, не имея природной ренты, получали некую гарантию, что наша экономика не пострадает в конкурентной борьбе в условиях свободного рынка.

О налоговом маневре

Суть налогового маневра в России заключается в сокращении экспортной пошлины и повышении налога на добычу полезных ископаемых. В результате Беларусь к 2024 году, когда налоговый маневр в России будет полностью завершен, будет получать нефть по той же цене, что и западные страны. Сейчас – по цене 83% от мировой (минус 17% пошлины). Вот как прокомментировал это Крутой:

- Для нас цена нефти из-за этого начала расти. И получается, что мы с 2016 по 2018 год получили суммарно только 2,3 млрд долларов пошлин… Это в среднем по 700-800 млн долларов (в год – ред.). И сейчас где-то примерно такая же сумма.

И дальше с учетом того, что маневр должен продолжаться, сумма разниц этих таможенных пошлин между нефтью и нефтепродуктами будет "скукоживаться" для нашего бюджета, и мы уже выйдем в 2024 году полностью на мировую цену. Уже нам будет просто без разницы, где покупать - в России или нет.

О премиях российским нефтяным компаниям

- Премия с 2012 по 2015 год существовала юридически в соглашении между "Белнефтехимом", двумя нашими НПЗ и российскими компаниями из числа "большой пятерки". Когда мы платили всего лишь половину мировой цены, она  имела какой-то экономический смысл. Теперь, когда для нас мировая цена уже сжалась, платить эту премию - сумасшествие.

О новых российских поставщиках

Крутой пояснил, что ранее средние и мелкие нефтяные компании России не имели доступа к нефтепроводу, поэтому не могли получить транзитную декларацию для поставок в Беларусь. По итогам переговоров в Сочи было решено, что теперь они такой доступ получат. Крутой полагает, что некрупные компании могут воспользоваться этой возможностью и начать сотрудничество с белорусскими НПЗ:

- Если они посчитают, что им везти куда-то непонятно что (у них не те объемы) и им проще в трубу зайти и не связываться с танкерами или чем-то еще, им будет выгодно.

Крутой не исключил, что компании, который подобно «Сафмару» Гуцериева согласятся поставить нефть без премии, найдутся. И тогда Беларуси удастся «по капле» собрать необходимые объемы:

- Так если этих "капель" будет много. Это и крупным компаниям может быть выгодно. Понятно, что, может, не те объемы уже будут, как раньше, но это объемы, которые обеспечат внутренний рынок, какие-то минимальные экспортные контракты.

Об альтернативе российской нефти 

- Мы это все продолжаем, в том числе и с Казахстаном. По транспорту вроде уже вопрос решен. У них были сверстаны все экспортные контракты - в конце декабря началась вся эта эпопея. То есть чтобы сейчас что-то выделять для нас, им надо пересматривать экспортный портфель. Но они этим занимаются и обещают, что какой-то объем для Беларуси они соберут.

Что касается других поставщиков нефти (норвежской и проч.), то на сегодняшний момент, сообщил Крутой, подписанных контрактов нет:

-  Но это все может появиться. Работа идет в режиме онлайн. Что-то появляется, что-то отваливается. Такой интерес возник у всех к нашей стране. Но это неплохо.

 

 
 
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Первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой дал развернутый комментарий по поводу российско-белорусских нефтяных договоренностей в Сочи.
 
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