Авто из США. Что можно купить до 12000$

Разнообразие автомобильного рынка позволяет удовлетворить потребности каждого автолюбителя. Однако, компания Auto Capital предлагает ознакомиться с моделями и марками американских авто в ценовом сегменте до 12 тыс. долларов, самыми популярными среди белорусов. Поехали – перед вами 6 популярных лидеров авто из США 2016 – 2017 г. в.

BUICK ENCORE

BUICK ENCORE – классический американский внедорожник, стоимость которого варьируется в пределах 9000 – 12000$. Он оснащен АКПП на 6 ступеней, бензиновым двигателем на 1,4 л. с рядным расположением цилиндров и мощностью в 138 л. с. Полноприводное авто с легкостью готово преодолевать любые трудности на дорогах, отличается хорошей устойчивостью и маневренностью. В таком ценовом сегменте это, пожалуй, лучший выбор внедорожника, учитывая также его богатую комплектацию.

FORD ESCAPE

Хотя ценовая политика на данную модель авто варьируется в пределах 11000 – 15000$, вполне реально купить его в хорошем техническом состоянии до 12000$. За эту сумму можно получить хороший кроссовер с большим клиренсом, вместительным салоном и багажником. Под капотом FORDE SCAPE размещен 1,5-литровый двигатель. Авто популярно, в частности, за счет своей тонко настроенной работы шасси и топливной экономичностью.

FORD FUSION

Еще одним популярным представителем американских авто FORD стала модель FUSION. Это востребованный среди американцев седан, которые имеет привлекательное внешнее исполнение и оцинкованный кузов. Стоимость покупки такого авто колеблется от 10000 до 14000$, но за эту сумму можно получить полуторалитровый двигатель Экобуст, АКПП, качественную отделку салона.

CHEVROLET MALIBU

Отличный драйв, превосходное оснащение и доступная цена – все эти параметры вместились в семейном седане CHEVROLET MALIBU. Авто относится к премиум-классу и имеет соответствующее техническое оснащение. Превосходное поведение на дороге обеспечивается высокой жесткостью конструкции авто. Силуэт машины имеет эффективную аэродинамическую форму, позволяющую снизить уровень шума во время езды, а также улучшить его топливную экономичность. Наиболее востребованными моделями среди белорусов стали модификации с силовым агрегатом на 1,5 литра. При своей средней стоимости в пределах 8500 – 12000$ – это отличный вариант для любого автомобилиста.

HONDA CIVIC

Этот компактный автомобиль имеет своих поклонников по всему миру. Ему на руку играет стильный внешний вид, плавная работа АКПП и эргономичность. Американцы любят HONDA CIVIC за его высокую надежность. В США особым спросом пользовались версии с дизельным силовым агрегатом, хотя доступны к покупке и 1,5-литровые бензиновые модификации. При хорошей комплектации и с минимальными дефектами такое авто можно приобрести в районе 11000 – 13500$.

CHEVROLET CRUZE

CHEVROLET CRUZE 2017 представлен в новом кузове седан и хэтчбек. При этом модель отличается своими компактными размерами и хорошей маневренностью на дороге. Среди стандартного набора комплектации предусмотрено наличие современных аудиосистем, мощного двигателя, качественной двухцветной отделки салона. Выигрывает авто и за счет отсутствия чрезмерного количества приборов, делая его управление простым и интуитивно понятным. За 1,5-литровую версию с бензиновым мотором стоит выложить от 7500 до 10000$.

Приобрести эти авто из США в данном ценовом сегменте и других марок с гарантией безопасности можно в компании Auto Capital. Только здесь оперативные поставки и полная ориентация на удовлетворение потребностей клиентов.

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