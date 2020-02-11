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На Советской возле университета троллейбус выехал на тротуар
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на Советской, в районе университета, троллейбус № 15 выехал за пределы проезжей части на тротуар. Фото последствий ДТП
ДТП произошло примерно в восемь утра. О пострадавших не сообщается.
В причинах инцидента разбираются сотрудники ГАИ.
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Фото последствий ДТП появились в телеграм-канале GomelProbki.
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