На Советской возле университета троллейбус выехал на тротуар

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на Советской, в районе университета, троллейбус № 15 выехал за пределы проезжей части на тротуар. Фото последствий ДТП появились в телеграм-канале GomelProbki.



Фото: t.me/GomelProbki

ДТП произошло примерно в восемь утра. О пострадавших не сообщается.

В причинах инцидента разбираются сотрудники ГАИ.