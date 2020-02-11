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На Советской возле университета троллейбус выехал на тротуар

11.02.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на Советской, в районе университета, троллейбус № 15 выехал за пределы проезжей части на тротуар. Фото последствий ДТП появились в телеграм-канале GomelProbki.


Фото: t.me/GomelProbki

ДТП произошло примерно в восемь утра. О пострадавших не сообщается.

В причинах инцидента разбираются сотрудники ГАИ.

 
Теги: Гомель
 
 
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Фото последствий ДТП появились в телеграм-канале GomelProbki.
 
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