Так лепится образ врага: Российский военный эксперт заявил, что Лукашенко слил НАТО российские секретные данные

Информацией Трухан поделился в очередном выпуске Youtube-канала PolitWera.





Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".





"Коллеги рассказали мне, что президент Беларуси "слил" детали плана применения сил. Разумеется, не весь план, но даже передача какой-то части секретной информации без согласия российской стороны весьма неприятный удар в спину. Это же сведения под грифом "секретно". Конечно, о каких-то серьезных тайнах речь вряд ли может идти применительно к президенту другой страны, но и мелочей в военных планах нет", — отмечает Трухан.



