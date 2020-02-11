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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

11.02.2020 12:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инкубационный период коронавируса, из-за которого объявлен режим чрезвычайного положения во многих странах, может составлять не две недели, а 24 дня, об этом сообщил Центр новостей ООН со ссылкой на доктора Майкла Райана, возглавляющего программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям.

Ранее специалисты ВОЗ считали, что инкубационный период коронавируса, вызывающего пневмонию, длится не более 14 дней. Поэтому они рекомендовали помещать всех, кто потенциально мог заразиться, на карантин именно на такой срок. В связи с появлением новых данных, сроки карантина всем странам, вероятнее всего, будут рекомендовать продлить.

ВОЗ официально подтвердила, что зарегистрированы случаи заражения людей, которые в последние недели не были в Китае. Глава организации доктор Тедрос Гебрейесус высказал мнение, что это может быть лишь "верхушка айсберга" и предупредил, что эпидемия коронавируса может разрастись.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек. Всего вирусом 2019-nCoV заразилось более 42 тысяч человек, при этом количество выздоровевших на данный момент значительно превышает число смертей. Сейчас заболевание выявлено у 37 626 человек, из них 7 333 находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков также находятся более 187 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими.

Напомним, что сообщение от властей Китая о вспышке пневмонии неизвестного типа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила 31 декабря. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом в организации заявили, что действующих лекарств от 2019-nCoV пока нет, однако при предоставлении лечения большая часть заболевших может выздороветь.
 
Теги: Новости
 
 
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Инкубационный период коронавируса, из-за которого объявлен режим чрезвычайного положения во многих странах, может составлять не две недели, а 24 дня, об этом...
 
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