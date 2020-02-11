На спуске с путепровода Западного обхода кто-то наехал на светофор, но он продолжает работать

Источник материала: Виртуальный Брест

- Врагу не сдаётся наш гордый Варяг. Сломлен, но не сдался. -, каких только эпитетов не получил этот светофор в соцсетях.





И в самом деле, за ночь кто-то наехал не объект, его согнуло конкретно, но он продолжает выполнять регулирующие функции.





Это спуск с путепровода Западного обхода в сторону ул. Дворникова.





Вот что значит - качество!