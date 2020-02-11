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На спуске с путепровода Западного обхода кто-то наехал на светофор, но он продолжает работать

11.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

- Врагу не сдаётся наш гордый Варяг. Сломлен, но не сдался. -, каких только эпитетов не получил этот светофор в соцсетях.

На спуске с путепровода Западного обхода кто-то наехал на светофор, но он продолжает работать

И в самом деле, за ночь кто-то наехал не объект, его согнуло конкретно, но он продолжает выполнять регулирующие функции.

На спуске с путепровода Западного обхода кто-то наехал на светофор, но он продолжает работать

Это спуск с путепровода Западного обхода в сторону ул. Дворникова.

На спуске с путепровода Западного обхода кто-то наехал на светофор, но он продолжает работать

Вот что значит - качество!

 
 
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  - Врагу не сдаётся наш гордый Варяг. Сломлен, но не сдался. -, каких только эпитетов не получил этот светофор в соцсетях. И в самом деле, за ночь кто-то наехал не...
 
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