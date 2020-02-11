УКС неприкасаемый

Мама Варвары Фаминской стала на очередь в исполком Советского района Минска ещё в 1982 году. Когда родилась дочь, она разделила очередь. Таким образом Варя ещё ребёнком стала на очередь в 1987 году. Когда Варя вышла замуж и сама родила ребёнка, она продолжала стоять на очереди, но с 2011 года претендовала на квартиру уже в списке молодых семей.





Фаминская продолжала жить в общежитии: в одной малюсенькой комнатке она с ребёнком, в другой - брат с мамой, которая стала инвалидом после того, как её сбила машина.





Муж Фаминской, по правилам общежития, не имеет права там проживать, потому что не прописан. Семья может собраться вместе только на выходные и то в квартире родителей мужа. Там живут свекровь со свекром, муж Вари, его брат и их бабушка, кстати, тоже инвалид.

Отправной точкой хождения по мукам семьи Фаминских все родственники единогласно называют тот день 2012 года, когда Варвара переступила порог исполкома.





"Сердобольный" чиновник сказал Варе, что очередь почти не двигается, арендного жилья нет, двухкомнатных квартир с льготным кредитом она не дождется, но есть другой вариант - однушка на первом этаже, от которой кто-то отказался.





Чиновник уверял, что таких квартир в доме только две, и надо срочно решать: брать или нет, другого такого случая не будет. Варя решилась: хоть однушка, но семья будет вместе.





Дом находится на улице Камайской, 12 в Лебяжьем. Строился он для очередников. На жилье выдавался госкредит. Как же им распорядились те, от которых зависело его целевое использование?





#1#





Проект разработало ООО "Базовый элемент" за 530 000$. Платил ЖСПК. Причём, проект разрабатывался параллельно со строительством и во время стройки в него вносились изменения.





В 2013 году вдруг исчез технический этаж и запорные вентили перенесли в квартиры 9-го этажа. Этаж исчез, а вот стоимость квадратных метров, наоборот, увеличилась. Да ещё как!





С одной стороны для изменения проекта, согласно Постановлению Совмина №1476, должна проводиться повторная государственная экспертиза. Проводили ее или не проводили - дело темное. Но УКС получил за свои услуги 1 млрд 171 млн 189 тысяч 210 рублей. И в 2014 году дом был сдан без замечаний.





Казалось бы - ну, какое дело молодой семье Фаминских до того, сколько там кому перепало. Главное, что вот, наконец-то, хоть и маленькая, но своя квартирка.





Пришли, увидели и... ахнули. Когда дом строился, когда велись отделочные работы, квартиру использовали как своеобразную дыру. Туда скидывали строительный мусор. А потом установили между комнатой и дверью подъезда тоненькую стенку шириной 10 см. Причём за этой стенкой расположена именно жилая комната, а не кухня или санузел. Еще и трубы идут прямо по стене жилой комнаты.





Грохот подъездной двери, шум... И вот уже пять с половиной лет семья пытается доказать, что в такой квартире жить нельзя. В ней можно, наверное, сделать массажный либо маникюрный кабинет, но жить точно невозможно.





И вот тут началось. УКС вызвал на помощь специалиста из городского Центра гигиены и эпидемиологии и оказалось, что уровень шума в квартире соответствует санитарным нормам.





Варина свекровь Светлана Фаминская говорит:





"Я считаю, что у них была прямая договоренность с УКСом. Дом заселили еще в 2014 году. На 9-ом этаже пошел грибок по стенам. Там вентиляция работала в обратном направлении. Но никто ничего не замечал.





Люди неоднократно обращались, жаловались, но им говорили, мол, сами виноваты, неправильно эксплуатируют. В итоге жильцы скинулись по 79 рублей, чтобы частная фирма провела горизонтальные вытяжки. А все потому, что гарантийный срок новостройки -- 5 лет. Вот УКС и тянул".





Помните, что Варе в 2012-ом в исполкоме сказали, что в доме только две подобные квартиры, уговаривая соглашаться на такой вариант? И в самом деле. В такой же квартире проживает одна женщина.





Если быть точными, то живёт она в основном на кухне. Потому что в жилой комнате уровень шума составляет 13 децибел. Эту экспертизу проводил уже Республиканский центр гигиены, и вот у них замеры показали недопустимый коэффициент шума.





Казалось бы, на основе этого и признайте жильё непригодным. Но нет. Оказывается, никакие экспертизы ничего не дадут, пока межведомственная комиссия не придёт к таким же выводам. Такой вот замкнутый круг.





Куда бы ни обращалась семья, она наталкивается на слово "нецелесообразно" от того самого УКСа. Когда семья обратилась в МВД, то там даже дело возбудили, но до суда его не довели... Потому что прокуратура дело закрыла.





Следственный комитет тоже возбуждал дело по факту закупки бракованных российских плит по двойной цене для жилья, строящегося с господдержкой. Но и это дело было закрыто с весьма сомнительной формулировкой: "Не смогли установить, кто закупил".





Интересно получается, правда? Ни для кого ведь не было секретом, что плиты закупало ЧПУП "Экотехмонтаж". Но пока шло следствие, эта контора три раза успела сменить адрес и вид деятельности.





По накладным эти плиты прибыли в Минск раньше, чем их произвели в России. Были закуплены без тендера. Но “не удалось установить”, кому УКС "подарил" деньги да еще и за сомнительного качества товар.









Впрочем, вернемся к проблемам семьи Фаминских. Оказалось, что ЗАО “Технический институт сертификации и испытаний” еще в апреле 2015 года дал заключение, что все нарушения невозможно довести до необходимого стандарта.





И есть Постановление №4 Министерства ЖКХ о том, что в таких случаях жильё должно быть признано непригодным. С этим постановлением семья ходила и в суд, и в Мингорисполком. Просили дать любую однушку. Хоть на самой окраине, бэушную, добитую. Но никакого толку.





Светлана Фаминская с горечью говорит: "Проблема заключается в том, что дом строили за госкредиты. И если признать квартиру нежилой, то это будет означать, что они использовали средства не по целевому назначению. Вот мы и мучаемся".





В общем, люди заплатили деньги, но не могут в квартире жить, а чиновники свои задницы прикрывают.





Тем временем расчётный центр подал иск в суд, чтобы семья заплатила за коммуналку. Квартира ведь существует. Правда, суд в этом случае встал на сторону семьи и в иске отказал на том основании, что в квартире фактически никто не живёт.





И вот теперь представьте ситуацию: есть долги, кредит за квартиру надо выплачивать, но жить в этой квартире невозможно, а еще надо снимать жилье, потому что все-таки надо где-то жить.





В 2017-ом Варвара Фаминская попыталась в Центральном суде расторгнуть договор и добиться возврата уплаченных денег. Но оказалось, что истёк срок исковой давности.





Беда пришла, откуда не ждали. Судья не просто отказала, она назначила по делу ещё одно заседание... о взыскании госпошлины с Вари в размере 5311 рублей.





Добила, как говорится.





Казалось бы, после такого Варя уже в суд обращаться ни за что не станет. Но...





Эпопея семьи Фаминских продолжается. Сегодня в суде Советского района лежит заявление о том, чтобы квартиру довели до нормативов. А это, во-первых, решить проблему шумоизоляции; во-вторых,перенести трубопроводы и коммуникации от стены жилой комнаты; в-третьих, площадь совмещенного санузла должна стать по нормативу 3,6 квадратных метров, а не 3,1, как это сделали строители, пытаясь что-то приличное из неприличного изобразить.









Пока суд запросил уголовное дело из ОБЭП и назначил новую экспертизу. А тем временем рабочие постелили около двери подъезда линолеум, наклеили по периметру двери скотч и резинки...





Говорят, что все остальное исправить нереально. А семья ждёт...





Потому что это, возможно, последняя инстанция, и от позиции суда будет зависеть судьба не тех пресловутых квадратных метров, а и сама судьба молодой семьи. Смогут ли они добиться справедливости? Не станет ли для семьи Фаминских этот вопрос риторическим?



