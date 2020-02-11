Завершено расследование ДТП в Лунинецком районе, где пострадал велосипедист

Источник материала: Виртуальный Брест

Лунинецким районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о ДТП в отношении 56-летнего жителя Лунинецкого района.





Проведенным предварительным расследованием установлено, что 4 декабря 2019 года примерно в 7:45 мужчина управлял автомобилем Nissan и двигался по улице Октябрьской в агрогородке Вулька-1 Лунинецкого района по направлению к районному центру. В указанное время водитель совершил наезд на 64-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП ему причинены тяжкие телесные повреждения.

Следователями установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (концентрация алкоголя в крови составила 2,95 промилле) и двигался со скоростью около 66 километров в час при максимально разрешенной на данном участке в 40 километров в час, что не позволило ему обеспечить контроль за дорожной обстановкой.

Действия водителя квалифицированы по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования следователями допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели, проведены осмотры места происшествия, следственный эксперимент, к материалам уголовного дела приобщены заключения автотехнических и судебно-медицинской экспертизы, проведенных ГКСЭ.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк