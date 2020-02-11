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Ставка на безвозмездные донации. Белорусские парламентарии обсудили вопросы донорства

11.02.2020 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 февраля в Палате представителей обсудили вопросы донорства крови и ее компонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, уже год депутаты работают над внесением изменений в этот закон. 

Ставка на безвозмездные донации. Белорусские парламентарии обсудили вопросы донорства

Известно, что он будет запрещать сделки, связанные с получением прибыли от заготовки биоматериала и его реализации. Кроме этого, один из приоритетов – ставка на безвозмездные донации и повышение мотивации к благородному поступку. Это мировая практика, когда кровь жертвуют, не получая за это прямое денежное вознаграждение.      

Ставка на безвозмездные донации. Белорусские парламентарии обсудили вопросы донорства

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы предоставляем белорусским гражданам право выбирать: они хотят сдавать кровь безвозмездно, но если они хотят это делать за деньги – пожалуйста, у них остается такое право. Мы расширяем социальный пакет для безвозмездных доноров, увеличиваем некоторые выплаты, даем правильный подход к тому, как восстанавливать организм, как его подготовить к сдаче крови и ее компонентов.

Ставка на безвозмездные донации. Белорусские парламентарии обсудили вопросы донорства

Фёдор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и биотехнологий:
По итогам 2019 года мы заготовили максимальное количество компонентов крови за всю суверенную историю Республики Беларусь.

Ставка на безвозмездные донации. Белорусские парламентарии обсудили вопросы донорства

За последние 5 лет число доноров крови в Беларуси выросло более чем на 15 тысяч. Количество заготовленного биоматериала полностью обеспечивает внутренние клинические потребности отечественной медицины. А вот графа «экспорт» в этом процессе отсутствует.

Ставка на безвозмездные донации. Белорусские парламентарии обсудили вопросы донорства

Несмотря на то, что поставки донорской крови в другие страны допустимы с разрешения Минздрава, в истории суверенной Беларуси таких прецедентов не было.   

Люди в материале: Людмила Макарина-Кибак, Федор Карпенко
 
 
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Новости Беларуси. 11 февраля в Палате представителей обсудили вопросы донорства крови и ее компонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, уже...
 
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