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Ставка на безвозмездные донации. Белорусские парламентарии обсудили вопросы донорства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 февраля в Палате представителей обсудили вопросы донорства крови и ее компонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, уже год депутаты работают над внесением изменений в этот закон.
Известно, что он будет запрещать сделки, связанные с получением прибыли от заготовки биоматериала и его реализации. Кроме этого, один из приоритетов – ставка на безвозмездные донации и повышение мотивации к благородному поступку. Это мировая практика, когда кровь жертвуют, не получая за это прямое денежное вознаграждение.
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Фёдор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и биотехнологий:
За последние 5 лет число доноров крови в Беларуси выросло более чем на 15 тысяч. Количество заготовленного биоматериала полностью обеспечивает внутренние клинические потребности отечественной медицины. А вот графа «экспорт» в этом процессе отсутствует.
Несмотря на то, что поставки донорской крови в другие страны допустимы с разрешения Минздрава, в истории суверенной Беларуси таких прецедентов не было.
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Новости Беларуси. 11 февраля в Палате представителей обсудили вопросы донорства крови и ее компонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, уже...
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