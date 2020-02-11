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Банки массово пересматривают условия по карточкам рассрочки. Что меняется для покупателей
Источник материала: Tut.by
За последнее время еще несколько банков пересмотрели условия предоставления рассрочки по картам. Во всех случаях уменьшился срок, на протяжении которого нужно вернуть без уплаты процентов деньги, потраченные на покупку товаров. Вариантов, при которых рассрочка растянута на 24 месяца, почти не осталось.
Изменения затронули уже и самый известный среди белорусов продукт в этом сегменте. МТБанк уменьшил сроки беспроцентного кредита по своей «Карте рассрочки № 1 «Халва»: в условиях теперь
Например, большинство телефонов сейчас можно купить в рассрочку на 3 месяца, в разделе «техника» тоже нет вариантов, где срок рассрочки составлял бы 24 месяца. Самый длительный вариант среди магазинов-партнеров — теперь 21 месяц, но это скорее исключение.
В банке планируют в ближайшее время ввести изменения по карте рассрочки.
В конце прошлой неделе о новых условиях по «Смарт-карте»
Карта рассрочки ВТБ Банка «Черепаха» теперь предлагает максимальный срок возврата денег без уплаты процентов на 12 месяцев, ранее было 24 месяца.
По имеющейся у нас информации, на следующей неделе изменятся условия и по карте рассрочки «Магнит» от Беларусбанка.
Таким образом, на данный момент рассрочку на 24 месяца пока предлагает только «Карта покупок» от Белгазпромбанка. В большинстве банков сроки рассрочки ограничены 12, а иногда и 5 месяцами.
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Еще несколько банков пересмотрели условия предоставления рассрочки. В большинстве банков сроки рассрочки ограничены 12, а иногда и 5 месяцами.
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